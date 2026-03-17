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民進黨桃園市長人選原有望由聲量高的立委王義川出線，但近期傳出他疑似婉拒徵召，法務部次長黃世杰可能上陣。對此，王義川昨（16）日晚間透露，他第一時間就跟總統賴清德推薦黃世杰，他不僅是建中、台大學霸，行政經驗、民意經驗都具備，更是標準在地人，非常適合出來參選桃園市長。王義川昨上《有話鏡來講》提到：「黃世杰名字一出現，第一時間我就支持他，我就跟總統推薦他。大家問說為何推薦？其實在討論過程中，有出現『學霸』2個字。要當學霸不容易，黃世杰不僅是建中跟台大的學霸，高考還第一名，學經歷完整，在市政府也當過參議、顧問，他也當過桃園立委，其實行政經驗、民意經驗都具備，更是標準在地人。而黃世杰雖沒有連任立委，但他還在地方上耕耘，除了自己選區外，很多場合他都會出席，他在地確實有這樣條件，學經歷也很完整，非常適合出來參選桃園市長。」王義川接著表示，黃世杰講話想比較多、用字精準，個性穩重，很適合桃園民風、人情，比較不喜歡突發事件、爆炸重訊；桃園又有超級多的社團活動，黃世杰平日晚上或六日都有在經營，很多議員、社團理事長也都覺得他非常適合，接下來民進黨選對會會積極納入討論黃世杰，後續再做決定。由於黃世杰父親黃金德是前桃園農田水利會總幹事，王義川也透露，很多人分析水利會會左右選情，但在這年代，恐怕水利會系統也沒那麼重要，重要的是黃世杰條件，雖然很多人覺得他沒網路聲量，那是因為大家都不在桃園，反正還有8個月，黃世杰拚下去還是有勝算，不同世代、不同時間點就需要不同的人。另外，外界熱議賴總統2度徵詢王義川意願卻被婉拒，王義川提到，賴總統是問他「你咧？」，他就簡單回答「無啦！」，2人對話還滿句點的，空氣就凝結了，只是議員找他陪登記，他才去的，更沒有婉拒這回事，害他Google半天「婉」是什麼意思。