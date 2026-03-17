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IC載板廠欣興（3037）今（17）日出關，雖然最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.84%，遭證交所再列為注意股，不過出關首日股價表現強勁，最高一度衝至594元新天價，叩關6字頭。欣興2月營收116億元，受季節因素影響，月減9.1%，但年增16.2%，創歷年同期新高，累計今年前二月營收243.67億元，年增25.1%；欣興先前曾表示，包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布等原物料都漲價，台廠也提高價格，不過，載板及PCB產線仍然維持90%以上高稼動率，今年首季漲價效應顯著，營運可望優於去年第4季。欣興對今年釋出正面展望，在稼動率提升、ABF載板漲價、產品組合優化等利多支撐下，毛利率有望持續上揚，預估今年整體AI相關產品比重可望提高到60%以上，ABF載板漲價不是一次性，首季漲價幅度將大於上季。此外，美系外資指出，隨著高階ABF載板市場重新回到供不應求的狀態，欣興在AI ASIC領域具備主導性的供應市佔，公司獲利可望自今年起重返成長軌道，並在AI投資持續升溫的趨勢下佔據有利位置，客戶為了搶產能，與欣興簽下長期合約（LTA），多數LTA為期5年，部分為3年或7年，預付款今年就會入帳，做為擴充ABF載板資金來源，估計欣興到今年年底ABF載板產能有望較去年底提升40%。欣興於16日遭證交所列入注意股，原因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.84%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達160.00元；最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達142.92%；最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達245.85%六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達160.00元；且16日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者。