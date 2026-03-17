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高雄燕巢山區15日發生一起悲劇！一對失聯的邱姓父子經家屬報案後，警消連夜展開搜救，最後於車林巷附近找到54歲邱男，至於他80歲的老父親則墜落邊坡，送醫搶救後仍宣告不治。由於搜救現場留有農藥罐及不明藥瓶，邱男被發現時精神恍惚，讓警方懷疑老翁死因不單純，經檢察官複訊後，認定邱男涉犯加工自殺罪嫌重大且有逃亡之虞，已向法院聲請羈押獲准，並預定於19日進行解剖以釐清老翁確切死因。回顧事件，15日晚間9時許，高雄一對邱姓父子遭住在台中的家屬通報失蹤，岡山分局燕巢派出所接獲轉報後，立即透過手機定位追蹤，確認父子倆最後的訊號位於燕巢山區，警方隨即出動大批警力摸黑入山展開搜救。搜救行動持續至深夜11時55分許，警方率先在車林巷旁的邊坡發現兩人騎乘的機車，隨後在附近路邊尋獲神情恍惚的54歲邱男。搜救人員緊接著在邊坡下方發現受傷嚴重的80歲老翁，當時老翁已失去生命跡象，儘管救援人員緊急將其吊掛救起並送醫搶救，遺憾最終仍宣告不治。此外，警方在現場發現不明藥瓶與農藥罐，對老翁死因產生懷疑，檢方16日完成初步相驗，為進一步釐清邱父體內是否存在毒物反應，已排定19日進行解剖鑑定，同時也對邱男採取血液樣本檢驗。檢方複訊後認為，邱男涉犯刑法「幫助他人使之自殺罪」，涉嫌重大且有逃亡之虞，因此依加工自殺罪嫌向法院聲請羈押獲准，全案目前正擴大偵辦中。