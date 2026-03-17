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▲網紅「詹姆士(呈)」。（圖／翻攝自IG@dai_james0925）

IG擁有2.9萬粉絲的網紅「詹姆士（呈）」戴姓男子，為了搏眼球、吸引網路流量，竟試圖劍走偏鋒，和賴姓攝影師拍攝惡搞影片，在賣場內隨意拆封食品試吃後再放回貨架，甚至對鏡頭笑稱「免費的最好喝」，影片曝光後引發社會譁然。案件進入司法程序後，二審法院認為原審量刑過輕，改判戴男8月徒刑、賴男6月徒刑，並撤銷戴男緩刑，全案已確定。這起事件發生於2023年11月，戴男與賴男先後前往台中市一處賣場拍攝影片。過程中由賴男負責掌鏡，戴男則從貨架拿取洋芋片、優酪乳等商品，當場拆封試吃，並在鏡頭前嘻笑表示「放回去就好了」、「不買了走了」，接著把已拆封或食用過的商品再放回原本貨架。影片中還加入「這都免費的」、「繼續搞事」等字幕，甚至對觀眾喊話要大家學起來。影片上架後迅速在網路上流傳，引發大量網友批評，質疑此舉恐造成食品衛生疑慮。戴男事後兩度出面道歉，並表示私下已向店家結帳，但賣場方面認為影片內容傳達「商品可任意拆封再放回」的不實訊息，不僅影響食品衛生管理，也讓消費者產生食安恐慌，進而損害公司商譽，因此對兩人提起告訴。台中地方法院一審審理時，考量戴男與賴男已與兩家業者達成和解，合計賠償40萬元，且兩人坦承犯行、年紀尚輕，因此依妨害信用罪判處戴男6月、賴男4月徒刑，並宣告緩刑2年。不過檢方認為刑度過輕提起上訴，案件進入二審。二審合議庭審理後認為，戴男身為具有一定影響力的網紅，明知網路影片傳播速度快、影響範圍廣，仍為了追求流量拍攝誤導大眾的內容，導致消費者對賣場食品安全產生疑慮，也對業者信用造成相當程度損害，已嚴重紊亂市場秩序。法院因此撤銷原審判決中戴男的緩刑宣告，並將刑度加重為戴男8月徒刑、賴男6月徒刑。全案經二審判決後正式確定，戴男恐須入獄服刑，為當初為博流量而拍攝的惡搞影片付出代價。