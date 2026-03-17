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馬英九基金會表示，前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月底完成離職交接手續，至於執行長一職則已聘請戴遐齡擔任。對於此舉是否為切割？民進黨立委鍾佳濱今（17）日受訪時表示，這些動作是要做給誰看？馬辦用意可能是要讓台灣以外的其他人士了解。馬英九文教基金會發布聲明，蕭旭岑、王光慈均已於2月底完成離職交接手續，並聘請前任董事、台北市立大學戴遐齡教授擔任執行長；聲明中並指出，未來蕭旭岑及王光慈2人言論及行為，均不能代表本會及馬英九的立場。對此，鍾佳濱比擬，就如可口可樂的員工跳槽到百事可樂，可口可樂還要發表說「這個員工現在不代表本公司了」；他提到，馬辦藉由宣布戴執行長的任命，回溯去對他兩位前員工，表達他們不能再代表馬辦，這個動作是要做給誰看？這才是大家關切的重點。鍾佳濱直言，只要是在台灣社會，看到國民黨副主席蕭副主席，若繼續代表馬辦發言，大家會覺得很習慣，因此，馬辦用意可能是要讓台灣以外的其他人士，避免他們不了解現在蕭的真實身份任職的機關，所以特別用這個方式表達，「蕭副主席跟馬辦沒有任何關連、跟馬英九沒有關連、跟馬英九前總統的家人也沒有關連、跟馬英九前總統家人在美國的一些事，也沒有關連」。