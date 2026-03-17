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「主動式ETF股王」主動統一台股增長（00981A）今（17）日進行第一次除息，開盤便秒填息，隨後一路走高，最高一度來到20.48元，上漲逾3%。00981A本次除息每股配發現金股利0.41元，首日參考價19.86元，相較昨日收盤價19.86元，單次殖利率為2.02%，想參與本次配息者，須在昨日以前（含）持有或買進。00981A首次配息0.41元，100%來自資本利得。因此，投資人的配息收益不會被課稅，也不會被扣繳二代健保補充保費。根據統一投信公告，投資人參與這次配息的最後買進日為3月16日，配息收益將於4月10日到帳。根據集保中心統計，截至3月13日，00981A受益人數也來到33萬8,159人，回顧去年5月29日剛掛牌時受益人約1萬1,178人，不到一年增加32.68萬人。統一投研團隊表示，儘管有地緣政治的不確定因素，但目前市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。美國經濟預計今年也將溫和成長，AI需求持續增加，更有利台股供應鏈營收成長，成為股市長線成長動能。