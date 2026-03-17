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台灣政府持續推動五大信賴產業，與美國在經貿及科技領域長期維持良好合作關係。經濟部指導與支持下成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）16日與「德州農工運輸研究所」（Texas A&M Transportation Institute，TTI）簽署產業合作備忘錄（MOU），推動台美無人機非紅供應鏈合作；聯盟也將在24日赴德國參展。TEDIBOA在2024年9月成立，聯盟宗旨在於促進台灣無人機產業的發展，協助國內企業拓展國際市場，透過整合資源、技術合作與產業聯盟，提升台灣無人機技術的競爭力與創新能力，目前共有超過200家會員。聯盟主席雷虎科技董事長陳冠如與TTI所長Gregory D. Winfree, J.D.在16日簽署MOU，雙方將運用各自優勢，推動台美無人機非紅供應鏈合作，並在無人機相關研究、技術交流、教育訓練及自主飛行測試等領域深化合作。另外，TEDIBOA將由漢翔公司董事長曹進平率領聯盟所屬32家國內廠商，共88人，於24日至26日前往德國杜賽道夫參與海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL EUROPE 2026）。訪團除展示台灣無人機技術成果，並將參與論壇及B2B商務交流，爭取聯盟所屬廠商潛在海外商機；同時也將前往慕尼黑、漢堡等地參訪無人機及反無人機相關產業，瞭解德國無人載具產業發展與技術動向，進一步促進台德產業交流與合作。經濟部長龔明鑫今年2月提到，要打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心，提到2025年無人機產值為129億元，為2024年的50億元的2.5倍；整機銷售成長21倍，2025年達到29.5億元，評估2026年將有讓無人機產值達到200億元，並在2030年達到400億元。