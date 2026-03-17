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印度「進口辛香料」農藥殘留不符規定 食藥署：須退運銷毀

食藥署今（17）日公布最新邊境檢驗不合格品項，包括印度的多種辛香料違規，還有由輸入業者「綠活企業有限公司」報驗自法國進口的核桃油，檢出同葉綠素A，但根據規定為非表列准用的範圍，須退運或銷毀。根據食藥署邊境查驗最新不合格品項總計11項，以印度進口的「胡荽籽」、「馬芹籽」；還有美國進口的「糙米」、日本進口的「抹茶粉」、肯亞進口的「茵陳蒿」等因為農藥殘留含量不符規定，還有法國進口「核桃油」因衛生項目不符規定，須退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘受訪時提到，由業者「綠活企業有限公司」自法國進口的核桃油因被檢出「銅葉綠素A」0.1ppm，根據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這批法國的核桃油總計30公斤須在邊境退運或銷毀。劉芳銘提到，銅葉綠素A本身是一種色素，本身允許使用，但不能使用在油脂相關產品，違反食安法第18條第1項規定。他表示，業者為6個月來第一批不合格，調整為加強抽批；法國則是第一批被檢出不合格，維持一般抽批。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海則說，若過量、長期攝取，民眾可能會出現腸胃道不適、噁心嘔吐、長期下來會擔心肝臟損害，有肝硬化風險。另外，各有3批由輸入業者「駱洋股份有限公司」報驗的印度胡荽籽及馬芹籽，檢出殘留農藥得克利賽洛寧0.04ppm、亞滅培介於0.30至0.36ppm、亞托敏介於0.09至0.11 ppm、貝芬替介於0.20至0.29 ppm、可尼丁介於0.15至0.21 ppm、氟尼胺介於0.22至0.30 ppm、陶斯松介於0.37至0.47ppm等。依據「農藥殘留容許量標準」，陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.03 ppm；三賽唑、愛殺松皆為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05 ppm；而這6批印度的胡荽籽及馬芹籽必須退運或銷毀。食藥署針對「駱洋股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。