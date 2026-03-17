2023年風光回歸台灣、由中華電信與LINE合作推出的「LINE MOBILE 5G」，近日用戶陸續接到通知，確定將於4月17日正式結束服務。中華電信官網也證實雙方合作期滿不續約，自4月18日起，相關資費方案將更名為「中華數位行動專案」，全面回歸中華電信體系。不過官方強調，用戶既有合約、訊號品質與LINE POINTS回饋均維持不變，強調「服務不中斷、權益不縮水」。
中華電信證實與LINE MOBILE的合作將於4月17日結束，雙方不再續約是共同決定；自4月18日起，原本的LINE MOBILE方案名稱將改為「中華數位行動專案」，但電信服務供應商仍維持中華電信不變，既有用戶來說，門號、訊號與合約內容都不會因品牌退場而中斷。
中華電信官網公告服務異動公告
根據中華電信官網公告，4月18日後，原LINE MOBILE門號可直接登入中華電信官網或中華電信APP查詢帳單、費率與合約內容，後續客戶服務也將由中華電信體系承接。至於原有LINE MOBILE官方帳號，則會隨品牌服務異動而關閉，用戶若要持續接收相關通知與服務資訊，需改由中華電信的LINE官方帳號接手。
外界最關心的，還是既有權益會不會縮水。對此，中華電信強調，原本申辦LINE MOBILE方案的用戶，不論是行動上網、語音通話或月租費內容，合約期間內都維持不變；包含LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲，以及LINE MUSIC相關回饋，也都會依原契約持續提供，不受品牌名稱調整影響。
官網也提到，若用戶之後想辦理原門號相關異動或終止合約，仍須依一般中華電信門號程序，攜帶雙證件至直營門市辦理。帳單部分，原LINE MOBILE客戶預設仍為簡訊帳單，如有需要，也可申請改為紙本帳單，但後端管理與服務機制，將併入中華電信體系。
第二次退出市場
回顧LINE MOBILE在台灣的發展，最早於2018年與遠傳合作推出4G服務，當時主打線上申辦與LINE生態圈整合；後來合作告一段落，品牌一度淡出台灣市場。直到2023年，LINE再攜手中華電信推出LINE MOBILE 5G，主打中華電信網路品質結合LINE POINTS、貼圖方案與數位服務整合。不過這波合作約滿後，LINE MOBILE也確定將在2026年4月17日再次畫下句點。
資料來源：中華電信
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中華電信官網公告服務異動公告
根據中華電信官網公告，4月18日後，原LINE MOBILE門號可直接登入中華電信官網或中華電信APP查詢帳單、費率與合約內容，後續客戶服務也將由中華電信體系承接。至於原有LINE MOBILE官方帳號，則會隨品牌服務異動而關閉，用戶若要持續接收相關通知與服務資訊，需改由中華電信的LINE官方帳號接手。
外界最關心的，還是既有權益會不會縮水。對此，中華電信強調，原本申辦LINE MOBILE方案的用戶，不論是行動上網、語音通話或月租費內容，合約期間內都維持不變；包含LINE POINTS、LINE貼圖、鈴聲，以及LINE MUSIC相關回饋，也都會依原契約持續提供，不受品牌名稱調整影響。
官網也提到，若用戶之後想辦理原門號相關異動或終止合約，仍須依一般中華電信門號程序，攜帶雙證件至直營門市辦理。帳單部分，原LINE MOBILE客戶預設仍為簡訊帳單，如有需要，也可申請改為紙本帳單，但後端管理與服務機制，將併入中華電信體系。
第二次退出市場
回顧LINE MOBILE在台灣的發展，最早於2018年與遠傳合作推出4G服務，當時主打線上申辦與LINE生態圈整合；後來合作告一段落，品牌一度淡出台灣市場。直到2023年，LINE再攜手中華電信推出LINE MOBILE 5G，主打中華電信網路品質結合LINE POINTS、貼圖方案與數位服務整合。不過這波合作約滿後，LINE MOBILE也確定將在2026年4月17日再次畫下句點。
資料來源：中華電信