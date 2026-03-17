我是廣告 請繼續往下閱讀

年底九合一選戰，綠營在桃園、台北市長選戰至今仍未有明確參選人選，行政院副院長鄭麗君被綠營認為是北市選戰「首選」，但鄭麗君意願低，遲遲未點頭，同樣有高聲量、也曾被點名過的立委沈伯洋重回「Ｂ計畫」（Plan B）口袋名單，與黨秘書長徐國勇及立委吳思瑤、王世堅等人並列。對此，蔣萬安今（17）日表示，加速台北各項建設、為市民爭取最大福祉，就是他的Plan（計畫）。鄭麗君、吳思瑤、王世堅、徐國勇與沈伯洋都曾被點名，綠營2026選戰挑戰蔣萬安的人選，但鄭麗君、吳思瑤、王世堅、徐國勇都意願低。近期傳出若鄭麗君無意參選，沈伯洋重回Plan B名單。沈伯洋昨日回應表示，目前最重要的是立法院軍購特別條例審議，其他就看黨的機制如何處理，自己尊重黨的安排。蔣萬安今日上午出席「2026智慧城市展暨2050淨零城市展聯合開幕及頒獎典禮」，會前受訪被問到沈伯洋重回綠營台北市長參選Plan B名單，蔣萬安回應表示，加速台北各項建設、為市民爭取最大福祉，就是他的Plan。