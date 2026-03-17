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馬英九文教基金會16日發布聲明指出，聘請台北市立大學教授戴遐齡接任執行長，原執行長蕭旭岑與前員工王光慈則已於2月底完成離職程序；聲明並強調，未來兩人的言行均不代表基金會及馬英九本人立場。對此，媒體人吳子嘉分析，馬英九可能從中方那邊聽到一些消息，才會決定修理蕭旭岑，而這份聲明其實主要是寫給國台辦、各地長官看的。吳子嘉16日在直播節目《董事長開講》中提到，馬英九在兩岸關係中具有特殊地位，曾在總統任內與中共領導人習近平會面，並被記載入中共黨大會，相關歷史定位至今仍難被取代。在這樣的背景下，不少人可能會藉由馬的影響力進行各種運作，像是有些人搞貪污，若是想利用馬的名聲，其一定會跳出來澄清。吳子嘉直言，馬英久是一個非常龜毛且怕髒的人，向來處事都很小心翼翼，不喜與商業利益過於接近，但這次會龜毛到去修理蕭旭岑，就有點過頭了。他推測，馬英九一定有中國的管道，從中聽聞了蕭旭岑的一些消息，才會祭出如此激烈的表態。吳子嘉指出，蕭旭岑過去在政壇的能見度，與馬英九的支持有一定關聯，否則國民黨主席鄭麗文才不會找上蕭當副主席，因此，此次公開切割，對蕭而言勢必造成不小衝擊。吳子嘉最後更強調，這份聲明不是寫給蕭旭岑看的，而是讓國台辦、各地長官看的，公開宣示自己與蕭已無關聯，這才是馬英久基金會該篇聲明的意義。