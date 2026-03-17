我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹一名李姓男子與年僅13歲的少女交往，短短2個月內竟多次與對方發生性關係、拍攝性愛影片，還要求少女裸體視訊，甚至帶她到公園全裸跪地爬行拍攝影像。更離譜的是，李男因不滿少女背著他答應他人邀約，竟在少女住處與其發生性行為後情緒失控，拿衣架毆打少女，造成手腳多處瘀青與割傷。少女父親察覺異狀後揭發此事並提告，李男事後以60萬元與對方達成調解。新竹地院審理後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，判李男應執行有期徒刑3年10月，其中不得易服社會勞動，全案仍可上訴。判決指出，李男於去年2月透過交友軟體認識少女琳琳（化名）並開始交往，明知對方僅13歲，仍在同年2月10日至3月20日間，帶琳琳前往南寮漁港附近汽車旅館、琳琳住處及公園廁所等地發生性關係，共計11次。過程中李男還多次拍攝性愛影片，並保存相關影像。除此之外，李男還曾帶琳琳到南寮漁港附近的公園，要求她全裸跪地在地上爬行，並拍下裸照與影片。若琳琳人在家中，李男也會透過手機視訊要求她裸露身體或自慰供其觀看，並6度將相關畫面錄影或截圖保存。不僅如此，同年4月8日，李男發現琳琳瞞著他答應他人邀約後，竟醋意大發。當時他先在琳琳住處與她發生性行為，隨後情緒失控，拿起衣架毆打琳琳，造成其手部與腿部多處瘀青及割傷。幸虧琳琳父親及時察覺異狀，進一步追查才揭發李男的惡行，隨即報警處理。案件進入司法程序後，李男坦承犯行，並與少女父親以60萬元達成調解。法官審酌李男犯後有悔意、且無前科紀錄，將以上情節納入量刑考量。法院先判他犯成年人故意對少年犯傷害罪，處以5月徒刑；另針對11個對於1未滿14歲之女子為性交罪、1個拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪、6個製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，則處以3年10月徒刑，不得易服社會勞動，全案可上訴。