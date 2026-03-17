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輝達（NVIDIA）2026年GTC大會登場，高雄市長陳其邁也受邀出席，對於訪美後的「下一步」？陳其邁今（17）日受訪時回應，高雄最迫在眉睫要解決問題，是產業轉型跟城市轉型，「訪美行」很單純、簡單，與政治無關。陳其邁任期倒數，便將卸下高雄市長重擔，他日前陪同總統賴清德到宮廟發紅包，賴直言「不可能讓陳輕鬆太久，要有心理準備，麥克風未來會比較大隻」，引起外界聯想。陳其邁赴美國，二度受邀出席NVIDIA GTC大會，並接受媒體詢問，對於訪美後的「下一步」，是否與賴清德聊過？陳其邁回應，展覽後會與史丹佛幾名學者座談，是純粹從比較務實的角度出發，高雄需要什麼？現階段最迫在眉睫要解決的問題？「我們認為是產業轉型跟城市轉型」。陳其邁提到，其出發點是希望能找得到好的方法，來解決高雄城市治理的痛點，包含交通、智慧城市的解決方案等，尤其高雄的燈塔計畫，在這次GTC的大會裡也有展出，希望利用生成式AI訓練VLM的模型，來解決城市交通、淹水，或是環保監控，甚至是水利等問題。陳其邁強調，單純、簡單的事，這與跟政治無關，而賴總統所提出的AI新十大建設，與這次參訪的主題也有關，因次如何提升台灣在人工智慧的運用，來改善人民的生活、促進產業的發展，也能夠讓台灣的AI產業，能持續在全球保有強的競爭力，是這次訪問最重要的地方。