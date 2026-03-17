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股王信驊股價擋不住！今（17）日盤中亮燈漲停，攻上11,310元新天價，如果昨（16）日購買，今日最高價賣出可賺102.5萬元。信驊今早開盤後火力全開，股價一路往上推升，盤中衝上11190元，再度刷新台股歷史新高價，也正式解鎖「一張1100萬元」的新里程碑。高價股的強勢表現，再次成為市場吸睛指標。市場普遍認為，在AI伺服器需求持續擴大之下，高階管理晶片需求仍將維持強勁。信驊股本僅3.78億元，但因受惠AI伺服器需求強勁，2025年全年EPS達到103.92元，創歷史新高。信驊2025年全年營收90.85億元，年增40.64%；稅後淨利39.28億元，年增52.78%，每股盈餘103.92元，營收及獲利均創歷史新高。信驊2月營收，首度突破10億元關卡、達10.11億元，月增12.28%、年增65.94%；累計前2月營收19.11億元，年增45.89%。董事會決議每股配發現金股利80元、資本公積配發股票股利1元。展望2026年，信驊主要成長動能來自三大方向，包括AI伺服器需求持續放量，新一代AI平台與客製化ASIC伺服器出貨增加，BMC用量同步提升；其次，一般型伺服器市場在歷經調整後回到成長軌道，出貨動能明顯優於前幾年；第三為新一代BMC產品AST2700開始進入放量階段，在新伺服器平台導入下，滲透率與產品單價皆有提升空間。