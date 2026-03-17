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網紅「鳳梨」吳泓逸夫妻於2025年7月在嘉義市區，遭槍手謝男近距離連開12槍，所幸無人受傷，全案歷經檢警追查，負責接應並藏匿槍手的23歲共犯張姓男子已落網認罪。嘉義地院一審審理後，認定張男在知情後仍協助換發境外黑莓卡、提供工廠藏身以規避追緝，依藏匿人犯罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金。至於涉案槍手及主嫌目前仍通緝在案，而涉嫌幕後指使的2身分不詳人士，則由檢警另案深入偵辦。檢警調查，謝男、陳男（通緝中）與綽號「阿勇」之人共三人，共同謀劃持槍射擊吳泓逸、後續逃逸路線及藏匿犯案工具，2025年7月15日晚上8時許，謝姓男子騎機車尾隨「鳳梨」吳泓逸夫妻倆搭乘的租賃商務車Alphard，就在鳳梨行經嘉義市博愛路二段396號路口等紅燈時，謝男持槍朝車輛右後門連續射擊12發，隨即逃逸。檢警追查後發現，槍擊案隔日下午，張姓男子接獲綽號「阿勇」的男子指示，指派不知情的陳姓友人駕駛小客車，前往白河與東山交界處的青葉橋下接載謝男，並將其安頓在位於台南市區的一處工廠內。檢方指出，張男起初雖不知情，但當晚在工廠內聽取謝男親口告知涉犯槍擊案後，竟未通報警方，反而與「阿勇」及一名綽號「小黑」的男子達成協議，共同協助其隱避。張男不僅將自己的手機，提供給謝男撥打電話聯絡逃亡事宜，更在「阿勇」的指示下與隨後抵達工廠的「小黑」交接通訊工具。為了躲避檢警追緝「小黑」取走原本的手機，並轉交一張已開通香港境外門號的黑莓卡及另一支特定手機給張男保管，再由張男轉交予謝男使用。張男被逮捕後對犯行供認不諱，法官審理後認為其行為已侵害國家司法權行使，且考量其過去有傷害前科，最終依藏匿人犯罪判處張男有期徒刑5個月，得易科罰金，全案仍可上訴，扣案手機則予以沒收。