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日華議員懇談會長、日本眾議員古屋圭司昨（16）日在台參加「玉山論壇」，提到我行政院長卓榮泰包機赴日為中華隊棒球加油一事，他強調，就其了解，這完全是卓榮泰的私人行程決定，日本官方與日華懇都沒有參與其中。第九屆「玉山論壇」昨在台北登場，有多國政要與會，包括古屋圭司。而針對卓榮泰堅稱208萬自費包機訪日的外交突破為「私人行程」，古屋圭司強調，就其了解，卓榮泰此行是以私人身份訪日，日本政府與日華懇會均未介入其中，他並推測卓榮泰可能是「棒球鐵粉」，因此才決定親自前往東京現場觀賽。另外，古屋圭司也表示，日本政府沒有介入、日華懇也沒有協助卓榮泰行程，所以他無法做任何評論。儘管如此，他仍對台灣未能通過C組預賽感到遺憾，同時認為卓榮泰能現場觀看比賽，對台灣而言應屬正面意義。他也認為，台灣與日本皆是民主社會，都要尊重基本人權，沒有限制個人私人訪日的行動。