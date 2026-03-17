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郵局公布新制！取消「國際掛號小包」、新增國際e小包寄送

▲中華郵政表示，新服務開放所有可寄航空郵件國家，資費較便宜，並支援追蹤功能，但不需簽收、也不提供補償。（圖／記者葉政勳攝）

郵局限縮「綜合儲金存簿轉定期」金額！300萬下修變100萬、114萬戶受影響

▲中華郵政宣布儲金制度變更，14日起「綜合儲金存簿轉定期」金額限縮正式上路。（圖／記者張嘉哲攝）

郵局4月起新制上路，不僅新增「國際e小包」服務，也同步取消「國際掛號小包」，寄件模式全面調整。中華郵政表示，新服務開放所有可寄航空郵件國家，資費較便宜，並支援追蹤功能，但不需簽收、也不提供補償；寄送亞洲最低100元，美國最高200元，依重量再加費。此外，針對儲蓄族，郵局同步限縮「綜合儲金戶」線上轉定存額度，從每月300萬元降至100萬元，超額須臨櫃辦理，影響約114萬戶受影響。中華郵政說明，此次調整主要因應全球跨境電商成長趨勢，未來凡「可收寄出口航空郵件之國家／地區」皆可使用國際e小包寄送。至於國際掛號服務則將限縮為信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙及盲人文件等類型，不再包含小包裹寄送。新上路的國際e小包主打資費相對低廉，並適合寄送輕小型物品與電商貨件，屬平常函件，採按址投遞方式，不需收件人簽收，同時也不提供書面查詢與補償服務。不過，郵件遞送狀態仍可透過中華郵政全球資訊網進行追蹤，提升寄送透明度。依據公布資費，國際e小包起重為100公克，寄往亞洲地區費用為100元；歐洲為160元；大洋洲180元；非洲、中南美洲及加拿大為190元；美國則為200元。若超過起重，每增加100公克，依地區不同加收20至40元不等。除了郵務調整外，中華郵政也同步宣布儲金制度變更，14日起「綜合儲金存簿轉定期」金額限縮正式上路。現行活期存款利率為0.83％，定期存款利率為1.725％，兩者利差接近0.9％，使不少民眾傾向將活存轉為定存以提高收益。不過新制上路後，透過網路郵局或行動郵局操作「綜合儲金戶」轉定存，每月上限由原本300萬元下修至100萬元。若超過此金額，存戶必須親自前往開戶郵局臨櫃辦理。此次調整主要影響持有「綜合儲金戶」的用戶。根據最新統計，截至2025年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶總數已突破2900萬戶，其中約114萬戶為綜合儲金戶，受影響比例約占整體3.9％，對部分有大額資金調度需求的存戶影響較為明顯。