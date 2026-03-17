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近期科技圈掀起一股「養龍蝦」風潮，不過隨後引起資安疑慮，《NOWNEWS今日新聞》統整「養龍蝦」風潮如何興起？OpenClaw優缺點是什麼？與ChatGPT又有哪不同？OpenClaw「養龍蝦」這是近來AI社群，以及科技圈討論度最高的開源專案之一，它不僅僅是一個聊天機器人，而被定義為AIAgent（AI代理人）。OpenClaw是由奧地利工程師創建，上線只有4個月，推出沒多久就引發關注，在全球最大的線上程式碼雲端託管平台GitHub星標數就突破24.8萬，甚至登上最受歡迎開源專案榜首。這樣的成長速度，在AI開源專案中相當罕見，也讓OpenClaw迅速成為全球科技圈熱議焦點。OpenClaw在中國被形容為「真正能幹活的AI」，與一般AI聊天機器人不同，只要用戶授權後，OpenClaw可以自動執行任務，例如閱讀文件、搜尋資料、寫程式碼，甚至發送電子郵件。因此，許多工程師把它視為可以實際工作的「數位員工」。它的開發者Peter Steinberger（PSPDFKit創辦人）使用了龍蝦作為專案的標誌，在AI社群及科技圈內，「養龍蝦」指的就是架設並運行這個OpenClaw機器人。OpenClaw有三大特徵：一、它是一個Agent（代理人），一般的AI是「你問它答」，OpenClaw是「你下指令它去執行」；二、它能操作你的電腦；三、這不是一個網頁服務，而是你要「部署」在自己電腦或伺服器上的程式。近兩週以來，中國社群平台小紅書、抖音與B站上出現大量OpenClaw教學影片與安裝指南，甚至有人提供付費上門部署服務。中國許多科技業者也推出「龍蝦」模型，還有部分地區已經應用到政務服務系統。不同於ChatGPT屬於大型語言模型（LLM，Large Language Model），主要功能是給予文字建議與分析；OpenClaw則是一款「大型行動模型」（LAM，Large Action Model）。OpenClaw也有幾大吸睛亮點，它全天自主運作，適合掛機在電腦或是雲端伺服器，並且擁有長期記憶力，也能夠跨平台遠端控制，在外面用手機傳個訊息給它，它就在家幫你查資料、改程式碼或回電子郵件。不同於ChatGPT只能給你建議，OpenClaw可以幫使用者「執行」，也支援 OpenAI、Claude，甚至可以透過Ollama運行完全本地的模型，根據任務重要性自由分配算力，對於開發者或小團隊，它可以取代許多昂貴的自動化 SaaS 工具（如Zapier）。就是資安問題，若沒設定好VPN或防火牆，你的OpenClaw介面可能直接暴露在網路，駭客能直接控制你的電腦。此外，惡意插件也很多，因為它的Skill市場缺乏審核，下載到不明來源的插件可能導致金鑰外洩。此外，養龍蝦技術門檻很高，安裝過程需要用到終端機（Terminal）、Node.js 和 JSON 配置，不是「開箱即用」的軟體。Token消耗也很驚人，因為Agent會不斷進行「思考-行動-觀察」的循環，API費用（如Claude 3.5/4.0）累積速度比普通對話快得多。也有極高的硬體要求。