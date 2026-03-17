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高雄市長陳其邁出席輝達（NVIDIA）GTC大會，針對輝達提出的「主權AI（Sovereign AI）」地圖裡沒有台灣一事，陳其邁回應，以國家規模來看，事實上現在全球也都剛起步，高雄則已跨出第一步。陳其邁出席輝達（NVIDIA）GTC大會，並與鴻海董事長劉揚偉等產業領袖會晤。對於輝達創辦人黃仁勳的演講心得，陳其邁受訪時說，生成式AI正從資料的訓練到推論時代，算力一定會大幅度的增加，過去常常會以IaaS、PaaS還有SaaS，也就是說軟體作為一種服務，逐漸進入到AI Factory的部分，會以Agent as a Service來呈現，所以未來包括在各領域的這些分析、判斷，作為協助公司、產業、交通，來改善其流程，也會大力的來發展；另外，Physical AI的發展趨勢，逐步運用在包括交通服務、智慧工廠、機器人等類似這種多情境複雜的真實世界的AI運用。至於輝達提出的「主權 AI（Sovereign AI）」地圖裡，未看到台灣，陳其邁說，主權AI依其性質，比如說產業、企業，有屬於特別行業別或公司的AI，就叫為主權AI，而國家規模來看，事實上現在全球也都剛起步，高雄市作為台灣高雄智慧燈塔計畫，能說是第一個用主權AI的方式，建立一個大規模的學習平台，未來包括一些應用的服務，都能藉由PaaS的相關平台來作為應用，「高雄已經跨出了第一步」。陳其邁談到，希望更多的行業別或更多的城市治理，能使用高雄的平台服務，這樣就能加速整個AI，尤其是生成式AI，在所有各領域別的運用跟服務。此外，陳其邁在大會期間與劉揚偉熱烈交流，他強調，算力即國力，高雄市政府希望能與鴻海或是其他的企業，包含像NVIDIA等公司合作，建立一個CUDA的相關中心，解決企業對算力與軟體技術服務的需求，與劉聊產業比較多，而高雄也歡迎鴻海能繼續投資。在矽谷參訪行程上，陳其邁說，主要仍與高雄的智慧應用服務有關，過去長期跟AWS的合作、跟AT&T有會談；他說，高雄計畫結合電信業者服務，利用輝達的VLM（視覺語言模型）訓練成果，將燈塔計畫作為一個解決城市治理的典範。