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2026年新北市長選戰逐漸白熱化，根據《美麗島電子報》最新民調，若「藍白合」共推李四川，其支持度可達39.1%，但與蘇巧慧的38.0%，差距落在誤差範圍內，選情陷入膠著。對此，作家趙曉慧直言，李四川雖然個人素質高，但他背後的國民黨卻不斷在幫他「扣分」，更點出藍委王鴻薇死咬行政院長卓榮泰「特權」赴日看棒球的事情，其實是一個很蠢的瞎操作。趙曉慧指出，國民黨現在像一盤散沙，沒有一個「大人」當家，各自為政，各唱各的調。現在的黨主席鄭麗文，沒辦法服眾，基本上靠的是北京幫她撐腰，穩住她在黨內最起碼的顏面；但私底下沒人鳥她，她也沒有能力處理縣市長選舉人選的內鬥，已經讓基層炸鍋。「沒本事服眾，只想用北京與黨紀壓人」的做法，只會加速黨的分裂。趙曉慧也點名，所謂「戰鬥藍」代表人物之一的王鴻薇，近期在立法院頻繁發動攻勢，還沉醉在「大罷免大烙賽」的戰果裡，以為自己拿到民意的免死金牌，可以繼續「修理」民進黨，尤其針對卓榮泰赴日觀賽費用問題持續追打，但在卓榮泰公布自費單據後，反而讓外界質疑相關操作失焦，趙曉慧更狠酸：「是一個很蠢的瞎操作！」「李四川也是受害者。」趙曉慧提到，去年底民調還領先蘇巧慧約10個百分點；短短3個月，這10%的領先優勢被蒸發殆盡。國民黨在立法院的「焦土戰術」和王鴻薇對棒球議題的「瞎操作」，直接重傷了李四川這種「理性、務實、專業」的行政形象，雖然李的個人素質高，但其背後的國民黨卻不斷在幫他「扣分」。蘇巧慧直言，這個黨，已經沒有任何互信基礎可言，每個人都在為自己的 2026、2028 找出路，上演「互相切割」的戲碼，形成多頭馬車。她認為，最根本的問題是國民黨的路線問題，親共的結果，導致國民黨的政黨主體性正在急速的流失，一點一滴淪為「共產黨在台協會」。