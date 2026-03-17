我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳其邁與鴻海集團董事長劉揚偉於NVIDIA GTC會場中熱烈交流，陳其邁表示，市府與鴻海是長期策略合作夥伴，歡迎鴻海未來能夠繼續投資高雄。（圖／高市府提供）

▲高雄市政府與NVIDIA合作智慧高雄主權AI燈塔計畫，陳其邁第二度受邀出席NVIDIA GTC大會。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁二度受邀出席NVIDIA GTC大會 打造高雄「主權AI」示範城市，並與鴻海董事長劉揚偉等產業領袖會晤。作為唯一連續兩年獲邀的台灣城市首長，陳其邁此行不僅見證 AI 基礎建設全面啟動，更向國際宣告高雄透過「智慧高雄燈塔計畫」推動主權 AI 應用落地，將 AI 實體化應用從願景轉化為城市治理的成果。陳其邁訪美之行首站於亞利桑那州成功串聯台美日城市聯盟確立半導體戰略三角，第二站率團赴舊金山聖荷西出席NVIDIA年度科技盛會GTC大會。作為唯一連續兩年獲邀的台灣城市首長，陳其邁此行不僅見證 AI 基礎建設全面啟動，更向國際宣告高雄透過「智慧高雄燈塔計畫」推動主權 AI 應用落地，將 AI 實體化應用從願景轉化為城市治理的成果。NVIDIA 執行長黃仁勳於 2026 年 GTC 大會主題演講指出，人工智慧正從以模型「訓練」為核心的階段，快速邁入以「推論」為主的新時代。AI 正從單純的聊天與內容生成，進一步走向現實世界，成為能夠自主規劃、決策並執行任務的 Agentic AI（代理式 AI），並逐漸進入現實世界應用，如工業機器人、智慧製造與自動駕駛等領域。針對黃仁勳於GTC大會揭示的全球 AI 產業新藍圖，包含Vera Rubin平台、Rubin Ultra，以及未來導入CPO（共封裝光學）的高速網路架構，均展現出高雄市政府掌握產業科技發展的敏銳度，也正與市府日前訪問美國亞利桑那大學（UofA），促成中山大學與其強強聯手共建「矽光子亞利桑那高雄中心（SPARK）」合作計畫目標高度一致。陳其邁強調，生成式AI已邁入從資料訓練，轉向大規模推論的時代，算力必將大幅度增加，未來軟體服務模式將轉向以AI工廠為核心的代理人服務，AI將具備主動分析、判斷與決策的能力，廣泛應用於交通、智慧工廠及多情境的城市管理。高雄將加速推動物理AI應用，讓人工智慧從過去的鑑別判斷，進化為能改善流程與日常的實質生產力。「高雄不僅是提供可驗證場域的城市，我們正透過導入視覺語言模型（VLM），將城市治理轉化為可複製、具國際競爭力的技術資產。」陳其邁指出，高雄領軍打造「主權 AI」，建構全球智慧城市典範。計畫核心為「數據自主與技術創新」，深耕在地語言與文化，確保治理決策的高度主體性。一期已建置VLM平台賦能城市影像理解；二期則領先導入NVIDIA推理型模型（Cosmos Reason 2），使 AI 由語意描述進化至情境推理，實質支援交通與公共安全即時決策。透過跨領域資源共享，高雄正以具備推理能力的主權 AI，確立在全球科技鏈中的關鍵地位。經發局長廖泰翔補充表示，「智慧高雄燈塔計畫」是由市府攜手 NVIDIA、Linker Vision 與中華電信等夥伴共同推動，打造城市數位孿生架構。計畫採跨局處資料共享機制，導入視覺語言模型（VLM）等先進AI技術，透過城市影像與資料分析建構智慧治理應用，整體規劃涵蓋交通事件、淹水事件、道路坑洞事件及環境清潔事件等4大類型。透過AI即時分析城市影像資料，協助市府即時掌握城市運作狀態並提升交通管理、防災應變與市容維護效率，成果斐然，也成為輝達官網所展示的城市治理典範案例之一。至於異質整合「矽光子」技術是在後摩爾定律時代，AI 持續突破頻寬牆的關鍵。高雄目前已具備台積電先進製程、日月光先進封裝產能，以及AMD矽光子研發能量的絕佳生態系，高雄將從「先進製造基地」邁向「AI研發樞紐」的全面產業升級。