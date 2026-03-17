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鴻海董事長郭台銘重回台灣首富寶座，近年來他也將重心轉向家庭，不過近期引發外界關注的是，根據民航局資料顯示，郭台銘過去擁有3架飛機，目前已不在名單中。根據《鏡週刊》報導，民航局資料顯示，郭台銘名下3架飛機目前已不在名單內，主要原因是使用需求減少及機型逐漸老舊。郭台銘過去的3架私人飛機，曾託付華捷商務航空管理，包括台灣首架B開頭私人飛機，編號B-99888的灣流G550。曾載他與家人赴美國白宮與川普簽約的編號B-99988灣流G650ER；另一架B-90609的灣流G550，先前傳出則由VIP Global代管，可能尋找買家出售。業內人士透露，1架私人飛機約要價20多億元，每年保養費則高達上億元，且隨機齡增長，維修成本只會增加。即使富豪們能負擔這些費用，但當使用率降低，使用個5到10年，就會考慮出售飛機。業內人士指出，郭台銘要攜家帶眷出國，也可租用私人飛機，要搭乘民航飛機體驗頭等艙服務也就是一句話的事情。像是去年底，郭台銘夫人曾在社群平台限時動態分享赴日滑雪全家福，據傳當時即已改租私人包機出國。根據《富比士》（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，台灣部分，鴻海（2317）創辦人郭台銘以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。今年台灣共有66人進榜，比去年多12人，郭台銘資產淨值153億美元，稱霸台灣富豪榜，全球排名第190。廣達董事長林百里以142億美元身價，位居台灣第2（全球第204），國巨董事長陳泰銘資產淨值105億美元，台灣排名第3（全球第308），台達電創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第4名（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第5名（全球第442）。