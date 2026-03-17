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國民黨在上週三（11日）宣布提名前北市副市長李四川選新北。周刊今（17）日揭露，以民眾黨主席身分帶頭參選新北市長的黃國昌，遭爆「排不出選戰行程」，陸戰行程甚至比創黨主席柯文哲還要少，「棄守陸戰、坐等藍白合」的質疑甚至已在白營內部蔓延。對此，黃國昌今（17）日表示，他每天24小時除了陪伴家人都在工作，包括跟國民黨協商、民眾黨各地選舉布局、開黨團會議，也負責任提出新北市政，地方組織的活動也持續在進行。黃國昌今日在新莊競總舉行「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？高齡友善城市三支柱」記者會，說明銀髮與長照政策。會後媒體受訪，針對週刊報導農曆年後新北排不出地方行程，黃國昌表示，《鏡週刊》老實講沒什麼評論的必要，因為如果認真看待《鏡週刊》的報導，按照《鏡週刊》去年的報導，他現在應該被檢察官聲請羈押，怎麼還會坐在這邊開政見記者會？黃國昌說，《鏡週刊》過去的手法其實老狗變不出新把戲，這種見縫插針，事實上是不是存在的消息來源，恐怕都要打個大問號，「對我來講，鏡週刊在幹什麼，我了然於胸，根本不會去理會他們，我如果真的認真花時間理會《鏡週刊》，其他的事情通通都不用幹了」。黃國昌表示，每個團隊有每個團隊選擇的選戰節奏跟方式，他每天24小時除了陪伴家人都在工作，包括跟國民黨中央協商、民眾黨各地選舉布局、開黨團會議，也負責任提出新北市政。他還說，至於地方組織的活動持續在進行。前天週日與「館長」陳之漢直播前才招募一批志工，昨下午也到樹林拜訪地方頭人，「當然拜訪這我不會發在公開行程上面」，甚至他今天開記者會的同時，新北歡唱巴士正帶著銀髮族舉辦活動。