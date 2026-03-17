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年底九合一選舉將至，民進黨台北市長人選仍未拍板，日前高雄市長陳其邁公開點名律師兼主持人謝震武參選，力誇其顏值與實力都勝過現任北市長蔣萬安，就連綠委王世堅也表態支持，更呼籲勸進，引發外界高度關注。對此，謝震武今（17）日出席新北市捐血活動時，以一貫幽默風格回應相關話題，還喊出了：「2026我絕對不會缺席！」謝震武笑稱，捐血不只是救人一命，更可能改變人生，他還開玩笑稱，以他「個人經驗」，就算不是政治人物，只要參加1次捐血活動，就可能被「派去選直轄市長」；若參加2次，甚至有機會被推上更高職位，派到院長的階層；參加3次捐血活動的話，甚至可以選總統。謝震武一連串誇張比喻，讓現場氣氛瞬間被炒熱，民眾笑聲不斷；不過，面對外界拱他參選的消息，謝震武隨後收起玩笑，強調自己「2026絕對不會缺席」，但角色並非投入選戰，而是回到熟悉的政論節目崗位，依慣例專訪六都主要政黨的參選人。其實，謝震武昨（16日）晚在《新聞面對面》節目中就已表示，非常感謝各方的肯定與抬愛，他相信每黨都會在這一仗派出最好的人選，同時也強調自己2026一定不會缺席，將會坐在主持位上，「依照我們慣例，每一次在六都大選邀請主要政黨候選人到節目，接受所有媒體訪問的嚴刑拷打，希望幫助所有民眾選出最好的人選」。