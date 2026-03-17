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台北市中山區中山北路二段一間攀岩館昨（16日）22時許發生一起口角糾紛，一名卓姓女子和一名同行男友人至攀岩館內體驗攀岩活動，而首次至該管攀岩的卓女因不熟悉，過程中多次做出違反場館規定的行為，期間也不斷抱怨男伴「不教我」、「爬不上去」等，甚至和上前勸阻的人員發生衝突。有目擊民眾事後將事發過程PO在社群網站Threads上，傻眼喊：「遇到Drama Queen。」據了解，這名卓姓女子是第一次前往該館參加攀岩活動，但因對館內相關安全守則以及操作規定不熟悉，經現場教練多次勸導後仍未見改善。不僅如此，雙方在溝通過程當中，卓女更一度情緒失控。有目擊民眾事後在社群網站Threads上發文，表示自己第一次在抱石館遇到「Drama Queen」，指出卓女不僅不照路線爬，甚至還多次罵男伴「為什麼不教我」等語，更看到卓女手摸著石頭不斷喊：「爬不上去！」經現場人員上前制止後，卓女直接惱羞成怒。警方獲報到場後居中協調，後經該攀岩館負責人出面處理，雙方達成共識，負責人同意讓卓女繼續進行攀岩體驗，並再次詳細告知其必須嚴格遵守場館安全規章，以確保自身以及其他運動者的安全。而這起荒唐插曲，也讓目擊民眾忍不住搖頭：「爬這麼久醫護人員看多了，還真是第一次看到警察來的，辛苦店員了。」