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民眾黨立委李貞秀因其中配身份，遭到內政部及陸委會質疑參選資格。內政部長劉世芳昨日在內政委員會更拒絕接受李貞秀質詢，讓李貞秀只能在台上對空氣質詢。對此，民眾黨主席黃國昌今（17）日表示，前總統蔡英文從沒拿這些事情來刁難中配，總統賴清德就是要拿中配當提款機，用國家機器霸凌中配。黃國昌今日在新莊競總舉行「百萬高齡人口來臨 新北準備好了嗎？高齡友善城市三支柱」記者會，說明銀髮與長照政策。會後媒體受訪被問到劉世芳拒絕接受李貞秀質詢，黃國昌表示，在台灣生活十幾年拿到中華民國的身分證、認同這塊土地、養育後代，他們的聲音要不要被聽到？答案當然是肯定的，否則法律不會這樣規定，否則即使是民進黨執政，不論是蔡英文政府，蔡英文主政下的陸委會主委邱太三，從來沒有人像賴清德和劉世芳這樣幹過。黃國昌說，他已經公開問超過10次以上，為何同樣是民進黨政府，賴清德的解釋跟執法，賴清德和蔡英文會有180度大轉彎，但賴清德不會回覆，被保護得非常好，他從來不面對這些問題，但這攸關的不是李貞秀自己的事情，當初民眾黨前主席柯文哲之所以提名取得身分證的中配，就是因為他們認同這塊土地、養育非常多台灣之子，他們的聲音要被聽到，當初如果民進黨認為李貞秀不合格，為何2023年要認定她候選人的資格？應該2023年就認定不能參選。黃國昌強調，蔡英文從沒拿這些事情來刁難中配，賴清德就是要拿中配當提款機，用國家機器霸凌他們，民眾黨對這件事情的立場非常清楚，從柯文哲提名李貞秀到現在沒改變過，賴清德也只敢躲在層層保護背後，不敢面對問題，否則依法論法，賴清德有膽出來公開辯論嗎？躲在隨扈與媒體背後，賴清德放任國家機器霸凌中配，這就是現在發生的事情。