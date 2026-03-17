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馬英九文教基金會昨（16）日大動作切割前執行長王光慈，更聲明其未來言行都不能代表馬英九，引外界議論紛紛。而根據《太報》今日指出，基金會內的「改革派」背後劍指前員工王光慈和蕭旭岑隸屬的「原基金會」派，雙方對於馬英九在兩岸事務、基金會財務和業務的運作上久有齟齬，昨天的聲明恐只能算正式「開戰」，一切「未完待續」。《TVBS》也稱，馬英九2大核心幕僚走人背後，疑似也與一位過去曾在馬政府時期扮演軍師「重量級親信」開鍘有關。《太報》今報導，其實去年11月蕭旭岑接下國民黨副主席後，即已請辭馬英九基金會執行長，改由王光慈接任，雖其任命未經嚴謹程序，但過程並無人反對，後續也有媒體曝光這消息。然而，有基金會高層於2月中下旬發難，王光慈接執行長的任命程序與調薪案未呈報經董事會或董事長認可，質疑全案恐有違法疑慮，才讓馬英九決定查處。《太報》更爆料，馬英九在內部調查的過程中發覺帳務與職務安排有些問題，且「原基金會」派系成員讓其感覺避重就輕，馬英九便請回一位「前重量級親信」回基金會處理，並協助改革，最後也由馬英九下令做出人事調整，因此這次人事案，因是基金會內部派系角力的後果。而在遭基金會聲明切割後，蕭旭岑也已回應：「我擔任副主席後，黨務繁忙，原本就要免兼基金會，全力協助鄭主席。我感謝馬前總統的栽培，永遠感念。」針對這位重量級愛將的角色，《TVBS》則指出，外界都以為馬英九和這名親信在卸任總統前早已翻臉，但2人關係其實非外界所想如此緊張，這名親信未來在基金會業務或是馬英九對兩岸事務上的主導與影響力將漸增。《太報》也直指，這位重量級「親信」原就有意參與基金會決策，如今挾「改革派」大刀闊斧，並推薦戴遐齡取代王光慈，劍指對方派系，也算是在內部角力中初步勝出。