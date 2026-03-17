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空軍第五聯隊編號6700、由辛柏毅上尉駕駛一架F-16V單座戰機，1月6日晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍今（17）日證實，已於昨日尋獲黑盒子，經比對確屬失事F-16戰機所有，已完成打撈，並載運返港。媒體報導，由於這兩日天候晴朗，海象穩定，打撈船加速進行工作，昨（16）日終於順利打撈上岸，確認外觀還完整，同時打撈船也撈起不少殘骸，但未尋獲飛官辛柏毅上尉的遺骸，目前黑盒子已送往空軍司令部調查小組，將有助於進行專業判讀。空軍司令部證實，日前委由海歷公司前往訊號定位區域執行打撈作業，經多日水下探勘，於3月16日尋獲黑盒子，經比對確屬失事F-16戰機所有，已完成打撈，並載運返港。有關社會各界對於全案的關切與對家屬的關懷，空軍表達誠摯感謝，後續黑盒子將送美國原廠判讀與鑑定，以釐清肇因。