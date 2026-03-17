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位在台南市官田區私立陽明工商創校64年，其中「黑熊棒球隊」更曾被黑豹旗打入32強，然而，仍不敵少子化，預計在今年停招，並且把校產捐給台南台南藝術大學，為首利私立高中職把校產移轉給國立大學案例。教育部表示，目前學校還有學生，等待學生都畢業後辦理解散，目前校產捐贈尚無進度。114學年度統計，陽明工商學生一年級32人、二年級28人、三年級40人，共計100名學生、專任教師及職員共計20名。教育部表示，陽明工商目前尚有學生，學校規劃自115學年度起停招，等待學生全數畢業後再辦理學校財團法人解散，賸餘財產並歸屬台南藝術大學，目前因學校尚有學生，校產捐贈尚無進度。教育部表示，依據私立學校法，私立學校有辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，學校法人應報經學校主管機關核定後停辦。另外，學校法人有符合捐助章程所定解散事由，得報經法人主管機關核定後解散，其解散清算後，其賸餘財產歸屬，得依捐助章程之規定、歸屬於學校法人所在地之直轄市、縣（市），或經董事會決議，報經法人主管機關核定捐贈予公立學校、學校財團法人、辦理教育、文化、社會福利事業之財團法人。