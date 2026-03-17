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行政院長卓榮泰日前赴日觀看世界棒球經典賽，本應是台日外交的重大突破，未料卻因費用與行程交代引發爭議。隨著相關細節陸續曝光，外界先是質疑門票匯款對象為中華職棒，是否涉及「公關票」或特權取得，爭議進一步延燒；新黨也因此質疑整體行程是否動用國家資源，進而告發涉犯瀆職等罪。目前台北地檢署已依規定完成分案程序，據了解，全案將由檢肅黑金專組主任檢察官負責偵辦。由於該專組主要負責重大貪瀆及黑金相關案件，此次由專組主任檢察官承辦，也顯示檢方對案件性質與爭議程度相當重視，後續將就相關告發內容與事證進行調查釐清。回顧整起事件，新黨青年軍於3月10日前往台北地檢署按鈴告發，指控卓榮泰涉嫌瀆職等罪。告發內容涵蓋《貪污治罪條例》圖利罪、《刑法》濫用職權罪，以及《要塞堡壘地帶法》等規範，認為若相關行程屬私人性質，卻涉及使用空軍松山基地等軍事設施，恐已逾越法令界線。新黨方面指出，《要塞堡壘地帶法》對於禁航或限航區域設有明確限制，民用航空器若未經許可，不得任意進出相關區域；若卓榮泰此次赴日行程確為私人活動，卻透過軍事基地起降，相關程序是否合法，仍有釐清必要。此外，依《刑法》第131條及《貪污治罪條例》規定，公務員若明知違法仍利用職權圖利自己或他人，最重可處七年以上有期徒刑。告發人也進一步質疑，若整趟行程未涉及任何公務安排或官方交流，是否仍有動用軍事資源的正當性，呼籲相關單位提出完整說明，以回應社會疑慮。同時強調，在民主制度下，公權力行使本就應接受監督，司法機關應儘速啟動調查程序，釐清事實，避免爭議持續擴大。目前全案已進入偵查階段，後續將由承辦檢察官就告發內容、相關單據與實際行程安排進行比對與調查，最終是否涉及不法，仍待檢方進一步認定。