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在野黨持續封殺總預算，日前僅先行通過718億元新興計畫，傳出府院高層因選舉年考量，最快3月底開始放行相關預算。對此，民進黨立院黨團今（17）日表示，行政院為了國家進程的發展，做出不得不的考慮。立法院日前通過TPASS等新台幣718億元新興計畫先行動支案，外界關注行政院是否准予動支。媒體報導，府院高層已決策，在總預算持續卡關下，行政院將行文各部會先行動支新興計畫。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄受訪時表示，針對總預算，在野黨原本強力主張不付委、不審查，是基於社會壓力，才先通過新興計畫的動支，行政院在朝小野大的狀況之下，為了國家進程的發展，以民生、國家建設為優先，這也是不得不的考量。黨團書記長范雲則稱，藍白到現在都不審總預算，完全被無法使用，行政院做出這決定非常不得已，但不是常態；她批評，總預算本身就是一個法案，但藍白卻用部分動之的方式、用多數決議通過，行政院是為了國家的建設，不得已做這個選擇，希望藍白回歸憲政，能儘速審總預算。