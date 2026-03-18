不只台灣進入高齡化社會，日本也是，如何規劃自己的退休生活相當重要。日本近期有一位67歲的前公司主管，原本以為自己退休前有850萬日圓年收（約新台幣170萬元），未來依靠政府發的年金和退休金生活就可以了，沒想到完全不夠，重返職場也很不順利，可以看出規劃好退休金流的重要性。
退休後還要照料母親、還房貸，資金所剩不多
根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，有一位住在日本東京的67歲老翁山崎浩一（化名），原本在一家住宅設備公司工作超過40年，最後被升職為營業部部長，成為管理職，在退休前的年收入約有850萬日圓（約新台幣170萬元），當初他以為只要靠著年金和自己存下的退休金，退休後就能過著安穩的生活，又有生活費可供花用。
沒想到山崎先生一算，發現理想跟現實落差很大，因為山崎先生有還在讀私立大學的兩名子女，其中一名還在外縣市生活，需要供應生活費，家中還有老母親要照顧，也是一筆不小的費用，加上到了60歲時，山崎先生還要償還房貸，每個月的金流很高。雖然山崎先生退休時拿到一筆退休金，但這筆退休金也在償還房貸後所剩無幾，真正能當成退休資金的存款只剩1000萬日圓（約新台幣200萬元）。
退休後還要回職場 存錢更困難
就算山崎先生60歲之後選擇繼續工作，但薪資還是明顯下降，讓存錢變得更難，到了65歲正式退休的時候，存款只增加到約1200萬日圓（約新台幣241萬元），山崎先生夫妻兩人每個月年金約有24萬日圓（約新台幣4.8萬元），讓他驚覺，只靠著年金和現有存款，恐怕難以長期支撐退休生活。迫於現實壓力，山崎先生只能嘗試重新找工作，但是重返職場並不順利，他必須在20幾歲的年輕主管手下工作，他難以適應職場角色轉變，只做了短短3個月就辭職了。
雖然山崎先生曾透過政府資源，找到公寓管理員、超市員工、保全、便利商店店員等工作機會，但是跟過去管理職的身分落差太大，讓他沒辦法下定決心求職，在退休的2年內，生活開銷和其他支出，讓他的存款剩下不到1000萬日圓（約新台幣200萬元），若金錢消耗時間不變，山崎先生可能在70歲就把退休金花完了！根據理財專家指出，很多人規劃退休資金時，只有關注年金、退休金金額，卻沒有統計退休後可能的花費。
根據日本總務省「勞動力調查」表示，2024年日本65至69歲仍在就業的族群來到53.6%，其中男性62.8%、女性44.7%，70至74歲就業率還是有35.1%，可以看出就算有年金、退休金的情況下，還是難以負擔退休生活，理財專家指出，現代人壽命長，只靠退休金恐怕很難支撐20到30年的退休生活，建議民眾要及早規劃退休資金、累積投資資產，思考退休後的金源。
資料來源：THE GOLD ONLINE
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根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，有一位住在日本東京的67歲老翁山崎浩一（化名），原本在一家住宅設備公司工作超過40年，最後被升職為營業部部長，成為管理職，在退休前的年收入約有850萬日圓（約新台幣170萬元），當初他以為只要靠著年金和自己存下的退休金，退休後就能過著安穩的生活，又有生活費可供花用。
沒想到山崎先生一算，發現理想跟現實落差很大，因為山崎先生有還在讀私立大學的兩名子女，其中一名還在外縣市生活，需要供應生活費，家中還有老母親要照顧，也是一筆不小的費用，加上到了60歲時，山崎先生還要償還房貸，每個月的金流很高。雖然山崎先生退休時拿到一筆退休金，但這筆退休金也在償還房貸後所剩無幾，真正能當成退休資金的存款只剩1000萬日圓（約新台幣200萬元）。
就算山崎先生60歲之後選擇繼續工作，但薪資還是明顯下降，讓存錢變得更難，到了65歲正式退休的時候，存款只增加到約1200萬日圓（約新台幣241萬元），山崎先生夫妻兩人每個月年金約有24萬日圓（約新台幣4.8萬元），讓他驚覺，只靠著年金和現有存款，恐怕難以長期支撐退休生活。迫於現實壓力，山崎先生只能嘗試重新找工作，但是重返職場並不順利，他必須在20幾歲的年輕主管手下工作，他難以適應職場角色轉變，只做了短短3個月就辭職了。
雖然山崎先生曾透過政府資源，找到公寓管理員、超市員工、保全、便利商店店員等工作機會，但是跟過去管理職的身分落差太大，讓他沒辦法下定決心求職，在退休的2年內，生活開銷和其他支出，讓他的存款剩下不到1000萬日圓（約新台幣200萬元），若金錢消耗時間不變，山崎先生可能在70歲就把退休金花完了！根據理財專家指出，很多人規劃退休資金時，只有關注年金、退休金金額，卻沒有統計退休後可能的花費。
根據日本總務省「勞動力調查」表示，2024年日本65至69歲仍在就業的族群來到53.6%，其中男性62.8%、女性44.7%，70至74歲就業率還是有35.1%，可以看出就算有年金、退休金的情況下，還是難以負擔退休生活，理財專家指出，現代人壽命長，只靠退休金恐怕很難支撐20到30年的退休生活，建議民眾要及早規劃退休資金、累積投資資產，思考退休後的金源。
資料來源：THE GOLD ONLINE