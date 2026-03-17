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民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，昨（16）日在立法院內政委員會質詢處女秀，慘遭內政部長劉世芳拒絕備詢，而擔任會議主席的民進黨立委李柏毅也同意劉世芳不必上台，至於其他官員們被點名也沉默不回應，李貞秀只能唱獨角戲。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，下週換國民黨召委擔任主席之後，情勢可能會有改變。黃暐瀚表示，昨天李貞秀第一次上台質詢劉世芳，獲得「完全無視」的回應，整個過程只有會議主席（召委李柏毅）與李貞秀有對話（僅稱李女士），劉世芳部長全程無視，既不上台，也不回答，連看，都沒有看一眼。「顯然，現在政院鐵了心，要『無視』李貞秀。」黃暐瀚直言，不理會、不回答、不備詢、不給索資、不當她是立委。不過，黃暐瀚認為，下週換國民黨召委擔任主席之後，情勢可能會有改變，劉世芳部長屆時應該會被主席「請上台」，不過上台之後很可能依舊「無視」李貞秀，一言不發。