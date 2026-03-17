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2026智慧城市展暨淨零城市展今（17）日開展，經濟部技術司推出8大科技亮點，其中貼近民生的「AI拉麵機器人」，導入領先全球的視覺與學習技術，不僅能精準辨識配料，還能傳承職人甩麵與擺盤技藝，要用科技協助緩解餐飲業缺工難題，讓民眾未來在餐廳也能享受高品質的自動化服務。工研院的「AI拉麵機器人」智慧餐飲解決方案導入前瞻VLA技術，能精準辨識配料位置並理解指令。系統結合模仿與強化學習傳承職人技藝，確保擺盤品質與出餐效率，並透過數位雙生進行模擬驗證。工研院表示，未來將攜手餐飲集團進行全球門市實地驗證，協助產業克服人力短缺與成本挑戰，推動餐飲業實現標準化與規模化的智慧轉型。另外，生成式AI與AI資料中心等市場持續帶動下，全球資料傳輸需求同步攀升，傳統資料傳輸多以電訊號在晶片與電路間傳遞，再轉為光訊號輸出，因此速度與能耗容易受到限制。工研院研發「矽光子關鍵技術」，率先突破開發「台灣首款1.6 Tbps矽光子光引擎模組」，以先進封裝高度整合光電元件，效能達Nvidia GTC 2025國際水準，不僅大幅降低延遲、提升頻寬與效率，更成功鏈結產業打造「矽光半導體開放式平台」，以一站式服務協助業者快速發展矽光子技術，強化台灣在下一代高速運算的全球競爭力。工研院展出的「再生紡織薄膜轉化高機能材料」是與興采集團共同推動「複合紡織品回收再製低碳循環防水透濕膜」（Circu-Texfilm）技術開發，突破傳統紡織品僅能回收單一材質的限制，可將複合廢棄紡織品透過化學解聚與再聚製程，轉化為具「防水、透濕」機能的聚氨酯薄膜材料，無需拆解或脫色，即可再製成不同規格防水透濕布料。