只有南台灣才有分店的「丹丹漢堡」宣告，傳說中的懷舊神物「皮蛋瘦肉粥」再度拿出開賣，單點55元，也可以點套餐再加價10元購得，或者直接點皮蛋瘦肉粥套餐，分有A、B餐，最低99元。《NOWNEWS今日新聞》記者也實際開箱，皮蛋熟肉粥的確料多滿滿，裡頭除了皮蛋、瘦肉條，還有玉米、肉鬆，尤其多了海帶芽，有網友認為「海帶讓皮蛋味變淡了」，記者則認為讓整體多了鮮味。
創立於1984年的丹丹漢堡，有「速食南霸天」稱號，最大特點就是同時提供西式漢堡、炸雞加上台灣味的肉羹等，堪稱中西合併。
而丹丹漢堡已停賣多年，堪稱是傳說中的神物「皮蛋瘦肉粥」，再度限時回歸，每碗單點55元，或者只要點粥品套餐（定食4、12號、早安3號），其中的五穀瘦肉粥再加10元就可升級皮蛋瘦肉粥。
皮蛋瘦肉粥套餐分A、B兩款套餐 99元與115元
另外也有A餐售價99元，有皮蛋瘦肉粥配上紅醬波浪薯與飲料；另也有B餐，售價115元，內容為皮蛋瘦肉粥搭烤醬雞堡、飲料。網友們也紛紛大推，飲料記得選紅茶牛奶，還可以加7元就可升級變成大杯。皮蛋瘦肉粥全天候供應，但是是期間限定商品，要吃手腳要快
皮蛋瘦肉粥滿滿好料 皮蛋氣味不突出
《NOWNEWS》記者也實際開箱，皮蛋熟肉粥的確料多滿滿，裡頭除了切丁的滿滿皮蛋，還有瘦肉條、玉米、肉鬆、海帶芽等，網友們評價覺得「味道跟原本的五穀瘦肉粥沒什麼太大變化，料多但皮蛋味超淡」、「肉鬆跟海帶把皮蛋的味道都蓋掉了」，但記者本人反而覺得是因為料很多，皮蛋味本來就不會那樣突出，且因為海帶芽反而多了股鮮味，也能讓所有配料混合起來後變得風味均衡柔和。
漢堡王「買一送一」到3月底 雞塊、薯條、洋蔥圈都有
另外，漢堡王慶賀台鋼雄鷹球員征戰經典賽凱旋歸來，加碼「1元雞薯條」、「1元黃金QQ球」加購價優惠將只有到今（17）日，買「雙層無麵包小肉霸餐」139元、或「四層無麵包小肉霸餐」189元，不只可以加5元飲料換小杯玉米濃湯、也可享1元可加購雞薯條或黃金QQ球優惠。
不過到3月31日，都還有「買一送一」新春好食光優惠券！雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等點心、多款飲料都有「買一送一」半價優惠；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。提醒大部分門市不適用。
資料來源：丹丹漢堡、漢堡王
我是廣告 請繼續往下閱讀
皮蛋瘦肉粥套餐分A、B兩款套餐 99元與115元
另外也有A餐售價99元，有皮蛋瘦肉粥配上紅醬波浪薯與飲料；另也有B餐，售價115元，內容為皮蛋瘦肉粥搭烤醬雞堡、飲料。網友們也紛紛大推，飲料記得選紅茶牛奶，還可以加7元就可升級變成大杯。皮蛋瘦肉粥全天候供應，但是是期間限定商品，要吃手腳要快
《NOWNEWS》記者也實際開箱，皮蛋熟肉粥的確料多滿滿，裡頭除了切丁的滿滿皮蛋，還有瘦肉條、玉米、肉鬆、海帶芽等，網友們評價覺得「味道跟原本的五穀瘦肉粥沒什麼太大變化，料多但皮蛋味超淡」、「肉鬆跟海帶把皮蛋的味道都蓋掉了」，但記者本人反而覺得是因為料很多，皮蛋味本來就不會那樣突出，且因為海帶芽反而多了股鮮味，也能讓所有配料混合起來後變得風味均衡柔和。
另外，漢堡王慶賀台鋼雄鷹球員征戰經典賽凱旋歸來，加碼「1元雞薯條」、「1元黃金QQ球」加購價優惠將只有到今（17）日，買「雙層無麵包小肉霸餐」139元、或「四層無麵包小肉霸餐」189元，不只可以加5元飲料換小杯玉米濃湯、也可享1元可加購雞薯條或黃金QQ球優惠。
不過到3月31日，都還有「買一送一」新春好食光優惠券！雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等點心、多款飲料都有「買一送一」半價優惠；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。提醒大部分門市不適用。
資料來源：丹丹漢堡、漢堡王