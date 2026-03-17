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在野黨持續封殺總預算，日前僅先行通過718億元新興計畫，傳出府院高層因選舉年考量，最快3月底開始放行相關預算，不過，行政院長卓榮泰今（17）日未經過三讀的預算，合法性備受質疑，還是希望立法院盡速通過總預算案，才是正辦。對此，民進黨台中市長參選人何欣純呼籲，不分朝野的立委，應儘速審議今年度的總預算案；民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘也說，希望藍白以百姓福祉為考量，不要為了政治擱置總預算。立法院藍白黨團日前以人數優勢，二讀通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，不過，今年度總預算仍未通過。對此，何欣純表示，無論是中央或地方政府的總預算，都關係著市民的生活日常，像是長照制度，就與銀髮族的健康生活照護有關、TPASS費用，就與交通通勤族的權益有關，而學費的補助，就關乎學生的權益。何欣純提到，總預算案就是政府整體施政需求而制定，現在只通過部分的718億的預算，行政單位是否能完善的執行所有的計劃到位？這是民眾最關心的地方。何欣純也說，總預算還沒有三讀通過，是否有合法性的問題，這也是行政單位所擔憂的，呼籲不分朝野的立委，應儘速審議今年度的總預算案。蔡易餘則說，很遺憾今年度總預算仍被藍白擱置，連討論都沒討論，總預算若無法通過，縱使藍白要將部分預算先行，但在法制上也沒辦法；他提到，這次總預算包含新興計畫，如TPASS費用、治水費用，若無法執行，影響地方非常大，希望藍白以百姓福祉為考量，不要為了政治擱置總預算。