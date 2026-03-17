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▲篠崎泫昔日被爆劈腿陳零九，害得Toyz疑似傷透心，一度改愛辣模三寶媽「榕榕子」當小王。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

捲入陳零九情變 「雙劈」傳聞引爆輿論

分分合合後復合 獄中傳出結婚

「篠崎是跟青達雪具Shiro住宿合作，他安排當地的交通及住宿，因為Shiro民宿滿了，所以安排包棟住宿，看煙火是在雪道上跟朋友一起，也不是他家。」

網紅篠崎泫與入獄中的Toyz（劉偉健）近日才傳出登記結婚，未料今（17）日再爆出她赴日旅遊期間，疑似入住「水餃二代」吳書成私宅，引發外界關注，隨著話題延燒，兩人過往錯綜複雜的情史也被重新挖出，其中最受討論的，便是她2023年捲入感情風波，被質疑同時與Toyz交往，又與歌手陳零九曖昧互動，整起事件再度成為焦點。回顧當時風波，陳零九與女友呼呼長跑多年，卻在2023年初爆出分手，外界一度將矛頭指向篠崎泫，認為她介入兩人感情，由於同時間她也被傳與Toyz交往，讓外界質疑是否出現「雙劈」情況，儘管相關傳聞未獲當事人證實，但仍對她形象造成不小影響。在這段期間，Toyz也被拍到與辣模三寶媽「榕榕子」約會，不過當時女方尚未離婚，讓Toyz一度被貼上「小王」標籤，兩人戀情持續到女方離婚後才告一段落，這段關係同樣引發不少討論，也讓Toyz的感情狀態備受關注。之後Toyz與篠崎泫再度復合，並多次在直播中公開示愛，互動頻繁，即便男方因案入獄，兩人仍維持聯繫，透過書信往來維繫感情，篠崎泫也曾多次探監，如今傳出兩人已在獄中登記結婚，對於婚訊她並未正面否認，僅低調表示「有好消息會再說」，讓外界議論不斷。除了與Toyz的關係，篠崎泫過去也曾與陳彥允、張家瑋等人傳出緋聞，情史相當豐富，而Toyz歷任對象同樣備受矚目，從DJ樂宜、實況主湘湘到網紅奈奈，都曾引發討論，如今兩人最終走向婚姻，也讓這段充滿爭議與話題的感情，再次成為焦點。對於去日本住在吳書成私宅的傳聞，篠崎泫經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示：