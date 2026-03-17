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前國民黨發言人、前國民黨青年部主任蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志砲轟他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目曝光，卻未幫自家陣營說話，蕭敬嚴雖事隔幾天發文道歉，並堅持參選，隨即遭藍委怒批毫無誠意、應退選。對此，知名雲林菜農、前藍營立委參選人林佳新昨（16）日也批評，蕭敬嚴根本的問題是忘恩負義，對恩人、前黨主席朱立倫冷嘲熱諷，甚至逼宮，讓人無法忍受。林佳新昨發文表示，他認為蕭敬嚴的根本問題不是奚落或者跟著訕笑徐巧芯，或是葉元之、傅崐萁，蕭敬嚴根本的問題在於朱立倫是他的恩人，讓他年紀輕輕就能承擔國民黨青年團團長（當然中常委），可他對朱立倫除了冷嘲熱諷，還極盡公開盡羞辱，甚至是逼宮的地步，讓人真的無法忍受。林佳新也認為，每個人至少要有個底線，就算再不堪，他也不會、甚至不敢去批評名嘴劉寶傑一句話，因為他知道就算立場看法不同，但沒有劉寶傑就沒有螢光幕前的林佳新；就算再對立，他也不會批評老前輩林國華的女兒，因為他知道除了政治更重要的是做人的底線，那就是做人的「情義」。林佳新接著怒批，但蕭敬嚴這傢伙幹了，或許可以辯解是一時糊塗，但在曾經提拔過你的人眼裡那是多難受的背叛。或許名氣搏到了，但你失去最珍貴的人性了！記得一位老大哥說過一句話與大家共勉：「不管你走了多遠，都要記得你當初為什麼出發」。