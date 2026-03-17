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▲新北市轄區人口突破400萬，調整後同仁每月入帳津貼最高可達3千元。（圖／新北市警局提供）

為實質體恤基層員警辛勞並提升警職吸引力，行政院日前正式核定修正「警察人員警勤加給表」，並已於今年3月1日起全面生效。新北市警察局此次新制針對第一線同仁最關切的「刑事加成」與「勤務繁重加成」進行同步調升，透過制度面的優化，基層員警每月最高可增加近3000元的實質津貼，展現政府對警察維護治安的重視與支持。新北市警察局說明，此次加給調升涵蓋兩大面向。在「」部分，刑事人員加成比例由原先的6成提高至8成，換算後每月約可增加1940元，期盼能鼓勵偵查人員持續投入高壓、高風險的刑事偵辦工作；而在「」方面，新北市的支給上限則從原有的1倍調高至1.3倍，調整後同仁每月實際入帳的津貼，將依級距增加2328元至2910元不等。針對此次政策，新北市警察局長方仰寧指出，新北市轄區人口突破400萬，各項治安、交通與突發事件的處理量能皆高居全台之首，基層同仁長期承擔極高強度的勤務壓力。此次津貼調升不僅合理反映了員警的辛勞與風險，更期盼能藉此提振士氣並留住優秀專業人才；未來警局也將持續盤點第一線勤務需求，推動各項福利優化措施，給予基層最堅實的後盾。