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台中一名婦人因家中物品遺失且有異狀，16日上午11時許，來到大雅派出所要求員警「幫忙抓鬼」。面對婦人堅稱「陰間也有警察」的說法，員警無奈澄清，警察是捉小偷、不是師公，所以真的不會抓鬼，與此同時，警方察覺阿嬤有重聽且情緒不安，經員警關懷說明，阿嬤終於在情緒平穩後，自行離去。據了解，16日上午11時47分一名婦人走進大雅派出所，神情焦急地向值班員警求助。宣稱最近家裡有印鑑等物品疑似遺失，且住處近期有異常情形，因此深信家中有「不乾淨的東西」，希望員警能幫忙「抓鬼」。面對這項請求，員警無奈地解釋，警察的職責是維持治安，若要驅邪捉鬼應該去請教專業的道士。然而，婦人卻堅稱陰間也有警察，所以人間的警察與道士的功能其實是一樣的。對此，員警再度說明：「警察不是師公，我們會抓小偷，但真的不會抓鬼」。交談過程中，員警察覺婦人有重聽且情緒不安，便耐心安撫，建議她轉向民間單位求助。在警方的關懷與解釋下，婦人情緒終於恢復平穩，隨即自行離去，讓這場靈異求助風波溫馨收場。對此，大雅分局補充提醒，民眾若發現私人證件或印章遺失，應儘速向鄰近派出所報案。透過警方受理報案，不僅能即時比對是否有熱心民眾拾獲以提高尋獲率，更能作為報案證明，有效避免個人資料遭不法份子盜用，進而防範後續可能產生的法律責任或權益糾紛。