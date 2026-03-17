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「皮斯基犬」濕婆爆紅！長相兇狠、眼神睿智變呆萌表情包

▲濕婆雖然外表兇狠，卻常在影片中露出略顯緊繃的神情，反而讓不少網友覺得又萌又好笑。（圖／翻攝自IG@dramaticdogduo）

「濕婆」牽起爸媽姻緣！陪伴、見證主人的美好婚姻

▲濕婆是促成夫妻相識的關鍵角色，從陪伴滑板、追車到成為感情橋樑，如今成為兩人生活中不可或缺的存在。（圖／翻攝自IG@dramaticdogduo）

國外飼主艾希莉（Ashley）經常在IG分享愛犬日常，其中一隻名叫濕婆（Shiva）的狗特別吸睛。牠屬於比特犬與哈士奇的混種犬，也被稱為「皮斯基（pitsky）」，外型同時融合兩種犬種的輪廓與神韻，辨識度相當高。而濕婆天生自帶藍眼與緊張表情，因此顯得格外突出，也讓牠在網路上爆紅，影片迅速突破230萬觀看。更特別的是，濕婆不只陪伴生活，還成為她與丈夫相識、相戀的重要契機，如今兩人結婚7年，仍持續分享牠的日常。「皮斯基」其實自1990年代起就逐漸出現，屬於常見的混種型態之一，由於沒有明確品種標準，因此每一隻在體型、毛色與外觀上都會呈現不同特色。濕婆本身為淺棕色毛髮，腹部帶有白色紋路一路延伸至脖子與口鼻，再加上一雙藍眼，讓整體外型格外突出。雖然外表兇狠，不過牠卻常在影片中露出略顯緊繃的神情，反而讓不少網友覺得又萌又好笑。艾希莉透露，濕婆的個性其實更像哈士奇，個性獨立、有點固執又愛吃，但外觀整體卻像比特犬，哈士奇特徵僅保留最好辨識的雙眼，而那張看似焦慮的表情，其實只是天生長相所致。艾希莉表示，丈夫在9年前從朋友家帶回還是幼犬的濕婆，之後兩者幾乎形影不離，不僅會一起滑滑板，濕婆甚至能跟著摩托車奔跑。幾年後，艾希莉在酒吧第一次見到布蘭登與濕婆，正是被這隻狗的模樣吸引而主動開口搭話，兩人關係因此拉近，交往數年後步入婚姻，至今已結婚7年。對他們而言，濕婆不只是寵物，更像是牽起這段感情的重要關鍵。影片曝光後迅速擴散，觀看次數突破230萬。艾希莉透露，她與丈夫布蘭登（Brandon）當初只是想替家中狗狗開設帳號記錄生活，原先預期另一隻名叫哈帝斯（Hades）、個性較膽小的狗會更受矚目，沒想到最後爆紅的反而是濕婆。