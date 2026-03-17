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▲小緒發文怒噴藝人私下不良行為，外界猜測是董至成。（圖／翻攝自Ruby小緒Threads@hann123.123）

控訴占用休息區 還開直播留滿地垃圾

▲小模小緒爆料有藝人在休息區亂丟垃圾、煙蒂亂丟，外界猜測是董至成。（圖／翻攝自Ruby小緒Threads@hann123.123）

網友比對線索 董至成被點名

一名Show girl「小緒」近日在社群發文爆料，指在活動現場遇到某位台灣藝人帶助理團隊霸佔廠商休息區，不僅未經詢問就直接使用，離開時還留下滿地垃圾，引發網友熱議。貼文曝光後，有網友比對時間與活動資訊，將矛頭指向藝人董至成，掀起討論。對於指控，董至成也對外發聲表示：「如果我真的有做那些事，就爛屁股、絕子絕孫！」小緒在Threads發文指出，當天活動現場忙碌，廠商特地準備的休息區原本提供工作人員使用，但該名藝人帶著助理「問也沒問」就直接入座，甚至當場開直播，更誇張的是，離開後現場留下吃到一半的食物、煙蒂與飲料杯，還有打翻的飲料未清理，讓她忍不住直呼「真的很傻眼」。小緒進一步透露，當時廠商帶著小孩到場，原本想使用休息區卻無位可坐，只能在攤位前將就，而該藝人團隊甚至在旁抽菸，讓現場氣氛相當尷尬，貼文曝光後引來不少網友留言痛批行為不妥。由於事發時間點與「第21屆CRC全國美式機車大會師」相符，加上董至成當天曾在社群分享出席活動畫面，讓部分網友推測小緒文中所指的藝人就是他，不過小緒本人並未直接點名當事人，相關說法仍屬網友揣測。根據《鏡週刊》報導，對於被影射董至成也出面回應，強調自己當天是受邀出席活動，與朋友看到有空位才暫時坐下，並非刻意佔用。他表示當下並不清楚該區域為專用休息區，後來有人反映後也立刻離開，並強調若有冒犯願意致歉，他也強硬表示：「如果我真的有做那些事，就爛屁股、絕子絕孫！」強調自己並未留下垃圾或做出不當行為。事後主辦單位也將他們帶往貴賓區休息，試圖平息爭議。