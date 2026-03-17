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2026年縣市長大選逼近，被視為賴清德政治本命區的台南市，選情備受外界高度關注。根據《TVBS》最新民調，民進黨參選人陳亭妃以53%支持度，大幅領先國民黨候選人謝龍介的30%，差距高達23個百分點，另有17%選民尚未表態。對此，精神科醫師沈政男分析，陳亭妃之所以能領先對手超過兩成，其中有2大關鍵來源值得關注。沈政男今（17日）早在YouTube頻道發文指出，首先是綠營與藍白政黨板塊差了幾趴，其次是沒有政黨傾向的選民大幅倒向陳亭妃。他提到，這2個因素，先前幾次《TVBS》民調也曾分別出現過，但這次是一起出現，於是陳亭妃與謝龍介的差距，來到了「前所未有」的幅度。沈政男對比其他媒體民調，當中也可發現，政黨支持度與沒有政黨傾向選民意向，是觀察選情民調的2大指標。現在還有人在說，新北的李四川已被蘇巧慧追上，於是這次應該也會說陳亭妃領先謝龍介的差距擴大，「其實到底是選情真有改變，或者抽樣誤差之故，需要下一次民調來確認」。沈政男進一步說明，兩者的差別在於，《TVBS》這次的台南政黨板塊差距，在先前出現過，而《美麗島電子報》這次的新北政黨板塊，先前還沒看到。最後，她也強調，看民調不必看媒體顏色，如果會解讀數據的話。