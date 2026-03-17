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空軍第五聯隊編號6700、由辛柏毅上尉駕駛一架F-16V單座戰機，1月6日晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍今（17）日證實，已尋獲黑盒子，將送美國判讀。國防部長顧立雄表示，黑盒子會盡快送美做訊號還原解讀，分析完成後再送飛安會做失事原因判讀，解讀黑盒子需要花費一個月以上。空軍司令部上午發布新聞稿表示，日前委由海歷公司前往訊號定位區域執行打撈作業，經多日水下探勘，於3月16日尋獲黑盒子，經比對確屬失事F-16戰機所有，已完成打撈，並載運返港。有關社會各界對於全案的關切與對家屬的關懷，空軍表達誠摯感謝，後續黑盒子將送美國原廠判讀與鑑定，以釐清肇因。行政院長卓榮泰今日赴立院院會提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。顧立雄於下午受訪表示，打撈到黑盒子跟相關殘骸，第一時間就跟家屬聯絡，黑盒子會盡快送洛克希德馬丁公司做訊號還原解讀，分析完成後再送飛安會做有關當時失事狀況與原因判讀。針對黑盒子判讀，顧立雄表示，就他了解，解讀大概至少要一個月以上。