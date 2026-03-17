我是廣告 請繼續往下閱讀

蜱蟲檢驗未帶病毒 疾管署：國內累計3例個案

蜱蟲棲息野外環境 4月至10月為活動季節

國內新增1例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）！疾管署今（17）日公布1例個案為北部70多歲本國籍男性，近期並無國外旅遊史，郊區住家的周邊菜園為主要活動地，2月底開始出現症狀，包括肝腎功能異常、發燒等，經檢驗通報確診為SFTS。此案例為台灣歷年第3例，可說是國內相當罕見疾病。疾管署防疫醫師林詠青提到，國內1例發熱伴血小板減少綜合症(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, 簡稱SFTS)病例，為北部70多歲本國籍男性，本身有心血管中風病史，但無國外旅遊史。林詠青說，個案在2月底出現全身無力，隔天到急診就醫時，有發燒情況，血液檢驗發現白血球、血小板都有明顯減少；肝腎功能有異常情形，當時急診已經懷疑有「不典型感染」，因此收治一般病房住院治療。林詠青表示，醫師觀察，個案平日活動史都在北部郊區的住家周圍菜園務農，加上臨床症狀、檢驗結果，醫師也警覺可能是SFTS的蟲媒傳染病，同時通報其他傳染疾病。他說，在通報的傳染病中，經過PCR檢驗，最終為SFTS確診。林詠青指出，個案在懷疑通報期間，已轉至隔離病房治療，在住院期間出現腸胃道症狀，出現食慾不振、噁心及嘔吐，所幸並未出血或明顯神經學異常等症狀，經過治療後出現退燒、腸胃道症狀也緩解，陸續檢驗後，肝腎功能及血球指數恢復正常。住院2週多個案也順利解除隔離。經過疫調，同住家人都沒有類似感染症狀，林詠青說明，疫調詢問住家附近菜園及山區有野生動物出沒，包括山羌、白鼻心等。而疾管署及地方衛生局前往個案住家附近調查，雖有老鼠活動痕跡，但鼠籠並未捕獲，至於周邊的灌木草叢雖有16隻蜱蟲，但並未驗出SFTS，家裡的貓狗也沒有，感染源待釐清。林詠青說，捕獲蜱蟲經鑑定皆為血蜱屬，但不是SFTS病毒的主要傳播媒介「長角血蜱」。蜱蟲經檢驗雖均未帶病毒，仍無法排除環境感染風險，提醒民眾出入草叢、樹林等環境需做好防護及保持警覺，避免蜱蟲叮咬。疾管署統計，我國自2019年出現首例SFTS本土確診個案，迄今累計3名本土確定病例(分別為2019、2022及今年)。國際間自2009年於中國首次發生SFTS病例後，日本、韓國、越南、緬甸和泰國陸續報告案例，近年在東亞呈持續流行並伴隨地理分布擴張的趨勢。其中，中國近年每年病例數約3000至5000例；韓國近年病例數呈回升趨勢，2025年約280例，為近年最高；日本病例數呈現增加趨勢，2025年病例數191例亦為近年最高，主要集中於西部地區。疾管署說明，SFTS主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，國外雖曾報導醫護人員於照顧病患時直接接觸病患血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件，但病例數極少，顯示蜱蟲叮咬仍為最主要傳染途徑。SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，致死率約5%至15%。康復後不會有後遺症，通常經過急性期就會痊癒；只是SFTS目前無抗病毒藥物可治療，但透過積極之支持性療法可降低致死率。疾管署提醒，蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，4月至10月為國內蜱蟲活動季節，蜱蟲可能傳播萊姆病、Q熱、SFTS等疾病，國外有蜱蟲隨候鳥遷徙跨境傳播疾病案例，呼籲民眾應注意防範蜱叮咬，避免暴露於蜱蟲孳生的草叢、樹林等環境，如需進入這些區域，應做好個人防護措施，包括著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)的防蚊蟲藥劑。結束戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並儘快沐浴更衣，以降低感染機會。如出現疑似症狀，請及時就醫並告知暴露史，以利及早診斷與治療。