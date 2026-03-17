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3月17日至20日舉辦的「2026 智慧城市展暨淨零城市展」登場，經濟部長龔明鑫致詞提到，政府除了持續發展光電、離岸風電等綠能，也把節能放在重要任務，因為隨著AI發展，若是不與凈零搭配，將無法承受發展成果。龔明鑫表示，智慧城市展暨淨零城市展今年邀請美國、德國、捷克、波蘭等30國來台灣，分享永續淨零城市的成果，展現全球城市夥伴合作推動永續韌性的力量。他提到，經濟部在推動淨零城市展方面聚焦在多元綠能產業，像是光電、離岸風電都在持續發展中，而像是地熱、小水力、生質能即使微小也得關注。另外，像是一些示範性新能源，如碳捕捉封存（CCUS），以及氫能發電、氫能汽車都有啟動計畫。除了開闢新能源，節能也是一大重點。龔明鑫說，一般民眾透過節能獎勵活動，把耗電設備改善，或是商業節電都有顯著成果。他強調，隨著 AI 時代的來臨，因為 AI 的時代節能減碳反而顯得更重要。他總結， AI 非常耗電，如果我們淨零跟節能沒有同步來做的話，恐怕這個世界沒有辦法承擔這樣的成果，所以變成未來節能減碳的工作是經濟部非常重要的工作。