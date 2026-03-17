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金融界看好國光生技發展前景，今（17）日國光生技與土地銀行等十家銀行團簽訂45億元聯合授信案，超額認購達150%。土銀總經理張志堅指出，疫苗產業涉及國家安全與防疫韌性，銀行樂於扶植對國家有正面意義的企業。國光生技董事長詹啟賢指出，珍惜善用資金，除了善盡國產疫苗自給自足的社會責任，也將持續與國際大廠合作，開花結果指日可待。聯貸案由土銀統籌主辦，參與的銀行團包括一銀、兆豐、安泰、合庫、農業金庫、彰銀、板信、台灣企銀及台中銀等十家銀行，超額認購金額超過150%，不過，仍依土銀建議依原額度簽約，資金用途為擴大營運及營業週轉金需求。詹啟賢指出，民國100年以來國光生技第四次到土銀與銀行團簽聯貸案，金融業超額認購大力支持，顯示多年經營已獲得認同。國光是台灣唯一取得歐盟及美國FDA認證的疫苗廠，在國家面臨戰爭、天災等危機時，有能力自給自足生產疫苗保護國人。疫苗產業的資金及人力需求極大，在取得資金挹注後，國光更有信心持續與國際大廠技術合作，參與開發生產。雖然台灣並非世界衛生組織（WHO）會員國，國光生技2024年與WHO簽訂SMTA2協議，確保在新型流感疫情爆發時，台灣可以第一時間取得WHO提供的病毒株，盡快開發新型流感疫苗或抗病毒藥。同時，國光流感疫苗、破傷風疫苗及安特羅腸病毒疫苗均列入WHO清單中，這份清單是為強化國家及區域防疫能力，提供給各國的採購清單，顯示國光生技已加入全球防疫供應鏈。國光生技表示，國光流感疫苗不僅每年秋冬供應近五成的公費流感疫苗供國人施打，流感疫苗已出口東南亞、東歐等地，更向巴西申請藥證，已通過巴西GMP查廠，預備進入南半球市場；而國光破傷風類毒素更是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少穩定供應100萬劑，不僅滿足疫苗自給自足的目標，更有餘力供應國際。由國人自主開發的安特羅腸病毒疫苗自2023年取得台灣藥證後，2025年安特羅腸病毒71型疫苗公開完整三期臨床試驗數據顯示疫苗保護力達99.21%。安特羅積極拓展東南亞市場，已在澳門、越南、泰國等地申請藥證，並與印尼最大民營生物製劑公司ETANA簽訂銷售合約，佈局東協市場，而安特羅腸病毒疫苗列入WHO清單後，將加速腸病毒疫苗國際化，將優質的國產疫苗從東南亞再推廣到全世界。