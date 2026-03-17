台灣高鐵實現了西部「一日生活圈」的願景，95 分鐘就能從台北到高雄左營，也成為民眾出遊、通勤首選交通工具，每一年載客量都在提升。不過，交通部日前公布最新統計數據，2025 年搭乘高鐵乘客高達 8207 萬 618 人次，再創史上新高，但彰化站旅客人次卻持續墊底，成為台灣唯一進出站都沒破百萬的高鐵站，不過「翻轉希望」田中支線鐵路也正在興建中，完工之後有望緩解彰化站的尷尬處境！
2025 年高鐵站進出站旅客量排名
1、台北站（1691 萬 7152 人次）
2、台中站（1382 萬 9742 人次）
3、左營站（1073 萬 8330 人次）
4、桃園站（991 萬 6891 人次）
5、新竹站（779 萬 1589 人次）
6、板橋站（582 萬 1453 人次）
7、台南站（527 萬 9283 人次）
8、南港站（435 萬 3001 人次）
9、嘉義站（335 萬 9882 人次）
10、雲林站（180 萬 307 人次）
11、苗栗站（130 萬 9167 人次）
12、彰化站（95 萬 3821 人次）
根據交通部「交通統計查詢網」資料顯示，2025 年全台灣 12 個高鐵站中，彰化站成為唯一旅客人次未破百萬的高鐵站，2025 年旅客人次 95 萬 3821 人次，但對比 2024 年的 89 萬人次，還是有出現成長。
彰化高鐵站位置太尷尬！轉乘不便、人被台中吸走
過去幾年一直都有民眾探討彰化高鐵站乘客數量為何總是敬陪末座的問題，因為彰化縣有 124 萬人，是台灣第一大縣，照理來說乘客人次不應該輸給其他人口更少的縣市。
事實上，這是因為彰化站位於南彰化的田中鎮，而彰化人口最密集的行政區「彰化市」、「員林市」、「和美鎮」以及「鹿港鎮」都位於彰化線的北部，因此對於大多數彰化人來說，搭到「三鐵共站」的台中高鐵站下車，之後再轉乘其他交通方式，回家的路途反而要更近。
除此之外，彰化高鐵站所在地距離田中鎮的火車站路程約 3 公里，雖然有高鐵快捷公車，可以持當日當站高鐵乘車票證免費搭乘，但班距大約都要等半小時才會來一輛，多一段轉乘也容易讓乘客感到更疲累。
這樣的因素，也讓台中高鐵站成為北彰化人最常使用的高鐵站，也將乘客人次推上 1382 萬，成為全台第二大站。
彰化高鐵站翻轉希望來了！田中支線預計 2031 年完工
為了翻轉彰化高鐵站遇上的轉乘孤島處境，交通部也從 2025 年 1 月開工興建「田中支線」，路線南起臺鐵田中站，北至高鐵彰化站，全長約 3.135 公里，未來也將在彰化高鐵站旁新設新田中車站。
目前田中支線工程暫定 2031 年完工，未來預計搭配高鐵列車班次，每小時一班列車，乘客到站就會有火車到站接駁。交通部也表示，未來完工之後，民眾除能有便捷穩定的接駁交通工具外，各地旅客未來也可搭乘台鐵田中支線接集集線後再搭纜車到日月潭，透過多元的運具讓交通無縫接軌！
資料來源：台灣高鐵、交通部
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1、台北站（1691 萬 7152 人次）
2、台中站（1382 萬 9742 人次）
3、左營站（1073 萬 8330 人次）
4、桃園站（991 萬 6891 人次）
5、新竹站（779 萬 1589 人次）
6、板橋站（582 萬 1453 人次）
7、台南站（527 萬 9283 人次）
8、南港站（435 萬 3001 人次）
9、嘉義站（335 萬 9882 人次）
10、雲林站（180 萬 307 人次）
11、苗栗站（130 萬 9167 人次）
12、彰化站（95 萬 3821 人次）
根據交通部「交通統計查詢網」資料顯示，2025 年全台灣 12 個高鐵站中，彰化站成為唯一旅客人次未破百萬的高鐵站，2025 年旅客人次 95 萬 3821 人次，但對比 2024 年的 89 萬人次，還是有出現成長。
過去幾年一直都有民眾探討彰化高鐵站乘客數量為何總是敬陪末座的問題，因為彰化縣有 124 萬人，是台灣第一大縣，照理來說乘客人次不應該輸給其他人口更少的縣市。
事實上，這是因為彰化站位於南彰化的田中鎮，而彰化人口最密集的行政區「彰化市」、「員林市」、「和美鎮」以及「鹿港鎮」都位於彰化線的北部，因此對於大多數彰化人來說，搭到「三鐵共站」的台中高鐵站下車，之後再轉乘其他交通方式，回家的路途反而要更近。
這樣的因素，也讓台中高鐵站成為北彰化人最常使用的高鐵站，也將乘客人次推上 1382 萬，成為全台第二大站。
為了翻轉彰化高鐵站遇上的轉乘孤島處境，交通部也從 2025 年 1 月開工興建「田中支線」，路線南起臺鐵田中站，北至高鐵彰化站，全長約 3.135 公里，未來也將在彰化高鐵站旁新設新田中車站。
目前田中支線工程暫定 2031 年完工，未來預計搭配高鐵列車班次，每小時一班列車，乘客到站就會有火車到站接駁。交通部也表示，未來完工之後，民眾除能有便捷穩定的接駁交通工具外，各地旅客未來也可搭乘台鐵田中支線接集集線後再搭纜車到日月潭，透過多元的運具讓交通無縫接軌！