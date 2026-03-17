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旺宏17日攻上130.5元，連續3個交易日攻上漲停價位，根據監察院最新財產申報資料顯示，行政院副院長鄭麗君配偶沈學榮名下有一筆信託中的旺宏持股，共計3萬4170張。若以今日股價計算，帳面價值已突破44億元。媒體人黃揚明指出，依監察院10日公布的申報資料來看，沈學榮當時申報的旺宏股票市值就已超過30億元。不過，隨著旺宏近來股價持續走強，僅僅一週時間，帳面市值就多了超過14億元。不過，根據黃揚明的說法，這批旺宏持股目前屬於強制信託財產，原因在於鄭麗君擔任公職後，依規定須辦理信託。因此，在其任職期間，這筆股票雖然會隨市價波動而出現帳面增減，但實際上仍須依照信託相關程序處理，並不能任意處分。凱基投顧近期對旺宏喊出300元目標價，看好有望在2028年左右成全球唯一低容量eMMC供應商。