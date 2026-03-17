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曾奪下2019年歐洲盃室外拔河金牌的景美女中張姓前國手，因雙親相繼離世，需獨力照料身障大姊與半身不遂的妹妹，在沈重的經濟壓力下，2024年7月以3000元代價交付提款卡給詐團，淪為「賣簿手」遭北檢起訴。台北地院審理時，張女坦承犯行並表達和解意願。法官審酌其年紀尚輕、無前科，且肩負沉重家庭照顧責任，因一時失慮而觸法，最終依洗錢罪判刑2個月，併科罰金2000元，並宣告緩刑2年，給予這名曾為國爭光的女孩重新再來的機會。據了解，當時就讀景美女中二年級的張女，作為聯隊成員展現卓越實力，在2019年在愛爾蘭舉辦的歐洲盃室外拔河錦標賽中，以全勝戰績榮獲「青少女480公斤公開賽」金牌，為國爭光。然而，原本前途無量的體育生涯，卻因家庭變故戛然而止。2022年起，張女的雙親在短短兩年內相繼離世，留下患有身心障礙的大姐與行動不便的妹妹需由她獨自照料。面對沉重的家庭重擔，張女被迫放棄拔河運動，全身心投入職場打工，但在微薄薪水與龐大生活支出的雙重夾擊下，依然難以擺脫經濟困頓的泥淖。面對窘迫的生計壓力，張女於2024年7月23日透過網路尋求獲利管道，進而與一名暱稱「陳曉慧」的對象取得聯繫。對方聲稱只需提供提款卡與密碼，即可換取3000元報酬。儘管張女深知金融帳戶與個人信用息息相關，且隨意交付資料極可能成為詐騙集團收受贓款、逃避司法追緝的洗錢工具，但在急需用錢的壓力下，她仍於同年9月13日將其名下的中華郵政帳戶資訊交付對方。檢警調查後發現，張女該帳戶確實被用於收受不法所得，包含陳姓、李姓及江姓被害人分別匯入的28萬1000元、54萬元及5元，總計三筆款項。檢警掌握張女販賣帳戶的事證後，依洗錢罪嫌向她提起公訴。法院審理期間，張女對於犯行坦承不諱，並表達出與被害人和解的積極意願，然因法官多次傳喚被害人均未到庭，導致雙方最終未能達成和解。張女在庭上自述家中變故，雙親已於2022年及2024年相繼離世，目前家中生計與照護重擔全落在她一人身上，包含患有智能障礙的大姊，以及因車禍導致半身不遂的妹妹，強調「她們都需要靠我照顧」。曾為景美女中拔河隊成員並代表國家參加國際賽事的她，如今受限於現實壓力，不得不放棄體育競技生涯，轉而投入打工維持家計。法官審酌後指出，張女過去並無任何前科紀錄，且年紀輕輕便身負沉重的家庭經濟重擔，考量其因一時失慮而誤入歧途，事後也主動繳回3000元的犯罪所得，顯見其已有悔意並記取教訓。最終依洗錢罪判處張女2月有期徒刑、緩刑2年，併科罰金2000元，給予其改過自新的機會，讓她能繼續回歸家庭照顧親人。